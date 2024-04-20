https://ria.ru/20240420/medpomosch-1941217317.html

В России усовершенствуют систему оказания экстренной медпомощи

В России усовершенствуют систему оказания экстренной медпомощи - РИА Новости, 20.04.2024

В России усовершенствуют систему оказания экстренной медпомощи

Президент России Владимир Путин поручил разработать и начать до конца 2024 года реализацию проекта по совершенствованию системы оказания экстренной медпомощи и... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T12:51

2024-04-20T12:51

2024-04-20T12:58

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать и начать до конца 2024 года реализацию проекта по совершенствованию системы оказания экстренной медпомощи и доложить до 1 июля, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации:... з) обеспечить разработку и начало реализации до конца 2024 года федерального проекта, направленного на совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.Доклад необходимо подготовить до 1 июля.

https://ria.ru/20240401/intellekt-1936467309.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин