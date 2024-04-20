https://ria.ru/20240420/medpomosch-1941217317.html
В России усовершенствуют систему оказания экстренной медпомощи
В России усовершенствуют систему оказания экстренной медпомощи - РИА Новости, 20.04.2024
В России усовершенствуют систему оказания экстренной медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил разработать и начать до конца 2024 года реализацию проекта по совершенствованию системы оказания экстренной медпомощи и... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:51
2024-04-20T12:51
2024-04-20T12:58
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать и начать до конца 2024 года реализацию проекта по совершенствованию системы оказания экстренной медпомощи и доложить до 1 июля, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации:... з) обеспечить разработку и начало реализации до конца 2024 года федерального проекта, направленного на совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.Доклад необходимо подготовить до 1 июля.
https://ria.ru/20240401/intellekt-1936467309.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В России усовершенствуют систему оказания экстренной медпомощи
Путин поручил усовершенствовать систему оказания экстренной медпомощи