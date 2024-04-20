https://ria.ru/20240420/meditsina-1941224496.html
Путин поручил рассмотреть создание медицинских сервисов с ИИ
Путин поручил рассмотреть создание медицинских сервисов с ИИ - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил рассмотреть создание медицинских сервисов с ИИ
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и правительству Москвы рассмотреть создание сервисов с искусственным интеллектом для диагностических... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:35
2024-04-20T13:35
2024-04-20T14:29
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и правительству Москвы рассмотреть создание сервисов с искусственным интеллектом для диагностических исследований, соответствующий перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учёными опубликован на сайте Кремля. "Минздраву России совместно с Правительством Москвы рассмотреть возможность создания централизованных сервисов, использующих технологии искусственного интеллекта, для проведения медицинскими организациями, расположенными в субъектах Российской Федерации, диагностических исследований с учетом разработок и технологических возможностей Москвы", - говорится в документе. Ответственными назначены министр здравоохранения Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин. Срок поручения - до 1 июня.
https://ria.ru/20240417/chernyshenko-1940556312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, москва, россия, владимир путин, михаил мурашко, сергей собянин
Общество, Технологии, Москва, Россия, Владимир Путин, Михаил Мурашко, Сергей Собянин
Путин поручил рассмотреть создание медицинских сервисов с ИИ
Путин поручил рассмотреть создание сервисов с ИИ для диагностики