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Путин поручил рассмотреть создание медицинских сервисов с ИИ - РИА Новости, 20.04.2024
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13:35 20.04.2024 (обновлено: 14:29 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/meditsina-1941224496.html
Путин поручил рассмотреть создание медицинских сервисов с ИИ
Путин поручил рассмотреть создание медицинских сервисов с ИИ - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил рассмотреть создание медицинских сервисов с ИИ
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и правительству Москвы рассмотреть создание сервисов с искусственным интеллектом для диагностических... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:35
2024-04-20T14:29
общество
технологии
москва
россия
владимир путин
михаил мурашко
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и правительству Москвы рассмотреть создание сервисов с искусственным интеллектом для диагностических исследований, соответствующий перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учёными опубликован на сайте Кремля. "Минздраву России совместно с Правительством Москвы рассмотреть возможность создания централизованных сервисов, использующих технологии искусственного интеллекта, для проведения медицинскими организациями, расположенными в субъектах Российской Федерации, диагностических исследований с учетом разработок и технологических возможностей Москвы", - говорится в документе. Ответственными назначены министр здравоохранения Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин. Срок поручения - до 1 июня.
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общество, технологии, москва, россия, владимир путин, михаил мурашко, сергей собянин
Общество, Технологии, Москва, Россия, Владимир Путин, Михаил Мурашко, Сергей Собянин
Путин поручил рассмотреть создание медицинских сервисов с ИИ

Путин поручил рассмотреть создание сервисов с ИИ для диагностики

© Depositphotos.com / AlienCatРождение искусственного интеллекта
Рождение искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Depositphotos.com / AlienCat
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и правительству Москвы рассмотреть создание сервисов с искусственным интеллектом для диагностических исследований, соответствующий перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учёными опубликован на сайте Кремля.
"Минздраву России совместно с Правительством Москвы рассмотреть возможность создания централизованных сервисов, использующих технологии искусственного интеллекта, для проведения медицинскими организациями, расположенными в субъектах Российской Федерации, диагностических исследований с учетом разработок и технологических возможностей Москвы", - говорится в документе.
Ответственными назначены министр здравоохранения Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин. Срок поручения - до 1 июня.
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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ОбществоТехнологииМоскваРоссияВладимир ПутинМихаил МурашкоСергей Собянин
 
 
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