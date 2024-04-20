https://ria.ru/20240420/meditsina-1941224496.html

Путин поручил рассмотреть создание медицинских сервисов с ИИ

Путин поручил рассмотреть создание медицинских сервисов с ИИ - РИА Новости, 20.04.2024

Путин поручил рассмотреть создание медицинских сервисов с ИИ

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и правительству Москвы рассмотреть создание сервисов с искусственным интеллектом для диагностических... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T13:35

2024-04-20T13:35

2024-04-20T14:29

общество

технологии

москва

россия

владимир путин

михаил мурашко

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150972/03/1509720338_402:0:3844:1936_1920x0_80_0_0_b2e4d5e5baf06f043f6704cf321e1255.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и правительству Москвы рассмотреть создание сервисов с искусственным интеллектом для диагностических исследований, соответствующий перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учёными опубликован на сайте Кремля. "Минздраву России совместно с Правительством Москвы рассмотреть возможность создания централизованных сервисов, использующих технологии искусственного интеллекта, для проведения медицинскими организациями, расположенными в субъектах Российской Федерации, диагностических исследований с учетом разработок и технологических возможностей Москвы", - говорится в документе. Ответственными назначены министр здравоохранения Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин. Срок поручения - до 1 июня.

https://ria.ru/20240417/chernyshenko-1940556312.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, москва, россия, владимир путин, михаил мурашко, сергей собянин