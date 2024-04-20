https://ria.ru/20240420/meditsina-1941218278.html

Путин поручил внедрить механизм обновления медицинских организаций

Путин поручил внедрить механизм обновления медицинских организаций - РИА Новости, 20.04.2024

Путин поручил внедрить механизм обновления медицинских организаций

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внедрить механизм планового обновления материально-технической базы медицинских и научных организаций,... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T12:57

2024-04-20T12:57

2024-04-20T12:57

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внедрить механизм планового обновления материально-технической базы медицинских и научных организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь. "Правительству Российской Федерации обеспечить разработку и внедрение механизма планового обновления материально-технической базы медицинских и научных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, а также финансовое обеспечение применения такого механизма", - говорится в перечне поручений по итогам Форума будущих технологий и встречи Путина с учёными, состоявшихся 14 февраля. Доклад по данному поручению ожидается до 1 июля.

https://ria.ru/20240213/proekty-1927006832.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин