https://ria.ru/20240420/meditsina-1941218278.html
Путин поручил внедрить механизм обновления медицинских организаций
Путин поручил внедрить механизм обновления медицинских организаций - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил внедрить механизм обновления медицинских организаций
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внедрить механизм планового обновления материально-технической базы медицинских и научных организаций,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:57
2024-04-20T12:57
2024-04-20T12:57
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внедрить механизм планового обновления материально-технической базы медицинских и научных организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь. "Правительству Российской Федерации обеспечить разработку и внедрение механизма планового обновления материально-технической базы медицинских и научных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, а также финансовое обеспечение применения такого механизма", - говорится в перечне поручений по итогам Форума будущих технологий и встречи Путина с учёными, состоявшихся 14 февраля. Доклад по данному поручению ожидается до 1 июля.
https://ria.ru/20240213/proekty-1927006832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил внедрить механизм обновления медицинских организаций
Путин поручил внедрить механизм обновления материально-технической базы медиков