https://ria.ru/20240420/meditsina-1941217443.html
Путин поручил развивать международное сотрудничество в медицине
Путин поручил развивать международное сотрудничество в медицине - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил развивать международное сотрудничество в медицине
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить развитие международного сотрудничества в медицинской науке и образовании, увеличить объем совместных... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:53
2024-04-20T12:53
2024-04-20T12:53
россия
владимир путин
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить развитие международного сотрудничества в медицинской науке и образовании, увеличить объем совместных исследований, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: обеспечить развитие международного сотрудничества в области медицинской науки и образования, предусмотрев в том числе увеличение объема совместных научных исследований и расширение программ научных стажировок для российских и иностранных студентов, аспирантов, ученых и специалистов", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240420/meditsina-1941217046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество
Путин поручил развивать международное сотрудничество в медицине
Путин поручил развивать международное сотрудничество в медицине и образовании