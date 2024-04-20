https://ria.ru/20240420/meditsina-1941217443.html

Путин поручил развивать международное сотрудничество в медицине

Путин поручил развивать международное сотрудничество в медицине - РИА Новости, 20.04.2024

Путин поручил развивать международное сотрудничество в медицине

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить развитие международного сотрудничества в медицинской науке и образовании, увеличить объем совместных... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T12:53

2024-04-20T12:53

2024-04-20T12:53

россия

владимир путин

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить развитие международного сотрудничества в медицинской науке и образовании, увеличить объем совместных исследований, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: обеспечить развитие международного сотрудничества в области медицинской науки и образования, предусмотрев в том числе увеличение объема совместных научных исследований и расширение программ научных стажировок для российских и иностранных студентов, аспирантов, ученых и специалистов", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240420/meditsina-1941217046.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин, михаил мишустин, общество