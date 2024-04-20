https://ria.ru/20240420/meditsina-1941217046.html
Путин поручил расширить поддержку разработки инноваций в медицине
Путин поручил расширить поддержку разработки инноваций в медицине - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил расширить поддержку разработки инноваций в медицине
Президент России Владимир Путин поручил увеличить объемы поддержки разработки инновационных медицинских технологий и продукции и доложить до 1 мая,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:46
2024-04-20T12:46
2024-04-20T13:06
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил увеличить объемы поддержки разработки инновационных медицинских технологий и продукции и доложить до 1 мая, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации:... ж) с учетом ранее данных поручений обеспечить: увеличение объема поддержки разработки инновационных медицинских технологий и медицинской продукции (по отношению к общему объему бюджетных расходов на науку и технологическое развитие) за счет ежегодного выделения из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований", - говорится в документе.Кроме этого, глава государства поручил обеспечить разработку и внедрение для нужд первичного звена здравоохранения тест-систем для определения возбудителей наиболее распространенных инфекционных заболеваний (до 100 заболеваний), в том числе включенных в перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 мая, далее докладывать раз в год.Поручено обеспечить и развитие технологий разработки лекарственных препаратов на основе матричных рибонуклеиновых кислот, включая лекарственные препараты для лечения онкологических заболеваний, предусмотрев при необходимости финансовое обеспечение исследований в этой области.Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 июля, далее – докладывать один раз в полгода.
https://radiosputnik.ru/20240416/neyroset-1940476201.html
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РИА Новости
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин поручил расширить поддержку разработки инноваций в медицине
Путин поручил расширить поддержку разработки инновационных технологий в медицине
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил увеличить объемы поддержки разработки инновационных медицинских технологий и продукции и доложить до 1 мая, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации
:... ж) с учетом ранее данных поручений обеспечить: увеличение объема поддержки разработки инновационных медицинских технологий и медицинской продукции (по отношению к общему объему бюджетных расходов на науку и технологическое развитие) за счет ежегодного выделения из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований", - говорится в документе.
Кроме этого, глава государства поручил обеспечить разработку и внедрение для нужд первичного звена здравоохранения тест-систем для определения возбудителей наиболее распространенных инфекционных заболеваний (до 100 заболеваний), в том числе включенных в перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 мая, далее докладывать раз в год.
Поручено обеспечить и развитие технологий разработки лекарственных препаратов на основе матричных рибонуклеиновых кислот, включая лекарственные препараты для лечения онкологических заболеваний, предусмотрев при необходимости финансовое обеспечение исследований в этой области.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 июля, далее – докладывать один раз в полгода.