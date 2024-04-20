https://ria.ru/20240420/mediki-1941215883.html

Путин поручил направлять средства, полученные через ОМС, на зарплаты врачам

Путин поручил направлять средства, полученные через ОМС, на зарплаты врачам - РИА Новости, 20.04.2024

Путин поручил направлять средства, полученные через ОМС, на зарплаты врачам

Владимир Путин поручил регионам в приоритетном порядке направлять на зарплаты медикам деньги, полученные через систему обязательного медицинского страхования,... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T12:32

2024-04-20T12:32

2024-04-20T15:05

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Владимир Путин поручил регионам в приоритетном порядке направлять на зарплаты медикам деньги, полученные через систему обязательного медицинского страхования, говорится в перечне на сайте Кремля.Уточняется, что речь идет о средствах, вырученных благодаря выравниванию тарифов на оплату медпомощи. Президент в своем поручении также отметил важность выплат медикам, работающим в сельской местности. Кроме того, необходимо предусмотреть проведение мониторинга обеспечения кадрами медицинских организаций первичного звена здравоохранения, подчеркнул глава государства.Доклад необходимо представить до 1 мая, далее — один раз в квартал. Ответственными назначены власти регионов.Помимо этого, президент поручил кабинету министров до 30 апреля доложить о доведении окладов медработников до 50 процентов фонда оплаты труда медицинских организаций.

https://ria.ru/20240409/mediki-1938646642.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин