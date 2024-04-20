https://ria.ru/20240420/mediki-1941215883.html
Путин поручил направлять средства, полученные через ОМС, на зарплаты врачам
Путин поручил направлять средства, полученные через ОМС, на зарплаты врачам - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил направлять средства, полученные через ОМС, на зарплаты врачам
Владимир Путин поручил регионам в приоритетном порядке направлять на зарплаты медикам деньги, полученные через систему обязательного медицинского страхования,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:32
2024-04-20T12:32
2024-04-20T15:05
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Владимир Путин поручил регионам в приоритетном порядке направлять на зарплаты медикам деньги, полученные через систему обязательного медицинского страхования, говорится в перечне на сайте Кремля.Уточняется, что речь идет о средствах, вырученных благодаря выравниванию тарифов на оплату медпомощи. Президент в своем поручении также отметил важность выплат медикам, работающим в сельской местности. Кроме того, необходимо предусмотреть проведение мониторинга обеспечения кадрами медицинских организаций первичного звена здравоохранения, подчеркнул глава государства.Доклад необходимо представить до 1 мая, далее — один раз в квартал. Ответственными назначены власти регионов.Помимо этого, президент поручил кабинету министров до 30 апреля доложить о доведении окладов медработников до 50 процентов фонда оплаты труда медицинских организаций.
https://ria.ru/20240409/mediki-1938646642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил направлять средства, полученные через ОМС, на зарплаты врачам
Полученные через ОМС деньги начнут приоритетно направлять на зарплаты врачам
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
Владимир Путин поручил регионам в приоритетном порядке направлять на зарплаты медикам деньги, полученные через систему обязательного медицинского страхования, говорится в перечне
на сайте Кремля.
Уточняется, что речь идет о средствах, вырученных благодаря выравниванию тарифов на оплату медпомощи. Президент в своем поручении также отметил важность выплат медикам, работающим в сельской местности. Кроме того, необходимо предусмотреть проведение мониторинга обеспечения кадрами медицинских организаций первичного звена здравоохранения, подчеркнул глава государства.
Доклад необходимо представить до 1 мая, далее — один раз в квартал. Ответственными назначены власти регионов.
Помимо этого, президент поручил кабинету министров до 30 апреля доложить о доведении окладов медработников до 50 процентов фонда оплаты труда медицинских организаций.