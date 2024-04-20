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Путин поручил направлять средства, полученные через ОМС, на зарплаты врачам - РИА Новости, 20.04.2024
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12:32 20.04.2024 (обновлено: 15:05 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/mediki-1941215883.html
Путин поручил направлять средства, полученные через ОМС, на зарплаты врачам
Путин поручил направлять средства, полученные через ОМС, на зарплаты врачам - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил направлять средства, полученные через ОМС, на зарплаты врачам
Владимир Путин поручил регионам в приоритетном порядке направлять на зарплаты медикам деньги, полученные через систему обязательного медицинского страхования,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:32
2024-04-20T15:05
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Владимир Путин поручил регионам в приоритетном порядке направлять на зарплаты медикам деньги, полученные через систему обязательного медицинского страхования, говорится в перечне на сайте Кремля.Уточняется, что речь идет о средствах, вырученных благодаря выравниванию тарифов на оплату медпомощи. Президент в своем поручении также отметил важность выплат медикам, работающим в сельской местности. Кроме того, необходимо предусмотреть проведение мониторинга обеспечения кадрами медицинских организаций первичного звена здравоохранения, подчеркнул глава государства.Доклад необходимо представить до 1 мая, далее — один раз в квартал. Ответственными назначены власти регионов.Помимо этого, президент поручил кабинету министров до 30 апреля доложить о доведении окладов медработников до 50 процентов фонда оплаты труда медицинских организаций.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил направлять средства, полученные через ОМС, на зарплаты врачам

Полученные через ОМС деньги начнут приоритетно направлять на зарплаты врачам

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкПолис ОМС
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Полис ОМС. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Владимир Путин поручил регионам в приоритетном порядке направлять на зарплаты медикам деньги, полученные через систему обязательного медицинского страхования, говорится в перечне на сайте Кремля.
Уточняется, что речь идет о средствах, вырученных благодаря выравниванию тарифов на оплату медпомощи. Президент в своем поручении также отметил важность выплат медикам, работающим в сельской местности. Кроме того, необходимо предусмотреть проведение мониторинга обеспечения кадрами медицинских организаций первичного звена здравоохранения, подчеркнул глава государства.
Доклад необходимо представить до 1 мая, далее — один раз в квартал. Ответственными назначены власти регионов.
Помимо этого, президент поручил кабинету министров до 30 апреля доложить о доведении окладов медработников до 50 процентов фонда оплаты труда медицинских организаций.
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