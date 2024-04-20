https://ria.ru/20240420/materialy-1941216415.html
Путин поручил рассмотреть создание материалов нового поколения
Путин поручил рассмотреть создание материалов нового поколения - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил рассмотреть создание материалов нового поколения
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и госкорпорации "Росатом" рассмотреть вопросы создания материалов нового поколения в рамках Форума... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:38
2024-04-20T12:38
2024-04-20T12:47
россия
владимир путин
михаил мишустин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и госкорпорации "Росатом" рассмотреть вопросы создания материалов нового поколения в рамках Форума будущих технологий в 2025 году. Соответствующий перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Госкорпорацией "Росатом" и при участии заинтересованных организаций в рамках проведения в 2025 году Форума будущих технологий обеспечить рассмотрение вопросов, касающихся создания и внедрения материалов нового поколения для использования в различных секторах экономики", - говорится в сообщении. Ответственными назначены глава кабмина РФ Михаил Мишустин и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв.Создание новых материалов - это одно из крупных направлений развития неядерных бизнесов "Росатома". Госкорпорация, в частности, работает над обеспечением технологического суверенитета России в области производства композитных материалов. "Росатом" - единственная компания в РФ, образовавшая полную цепочку производства композитов - от сырья до готовых изделий. Одним из крупных достижений госкорпорации в этом направлении стал выпуск композитов для российского авиалайнера МС-21. Иностранные композиты во всех элементах этого самолета удалось заместить в сжатые сроки.
https://ria.ru/20240420/tsentry-1941216200.html
https://ria.ru/20240401/intellekt-1936467309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин поручил рассмотреть создание материалов нового поколения
Путин поручил "Росатому" рассмотреть создание материалов нового поколения
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и госкорпорации "Росатом" рассмотреть вопросы создания материалов нового поколения в рамках Форума будущих технологий в 2025 году.
Соответствующий перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Госкорпорацией "Росатом" и при участии заинтересованных организаций в рамках проведения в 2025 году Форума будущих технологий обеспечить рассмотрение вопросов, касающихся создания и внедрения материалов нового поколения для использования в различных секторах экономики", - говорится в сообщении.
Ответственными назначены глава кабмина РФ Михаил Мишустин
и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв
.
Создание новых материалов - это одно из крупных направлений развития неядерных бизнесов "Росатома". Госкорпорация, в частности, работает над обеспечением технологического суверенитета России в области производства композитных материалов. "Росатом" - единственная компания в РФ, образовавшая полную цепочку производства композитов - от сырья до готовых изделий. Одним из крупных достижений госкорпорации в этом направлении стал выпуск композитов для российского авиалайнера МС-21. Иностранные композиты во всех элементах этого самолета удалось заместить в сжатые сроки.