https://ria.ru/20240420/materialy-1941216415.html

Путин поручил рассмотреть создание материалов нового поколения

Путин поручил рассмотреть создание материалов нового поколения - РИА Новости, 20.04.2024

Путин поручил рассмотреть создание материалов нового поколения

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и госкорпорации "Росатом" рассмотреть вопросы создания материалов нового поколения в рамках Форума... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T12:38

2024-04-20T12:38

2024-04-20T12:47

россия

владимир путин

михаил мишустин

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и госкорпорации "Росатом" рассмотреть вопросы создания материалов нового поколения в рамках Форума будущих технологий в 2025 году. Соответствующий перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Госкорпорацией "Росатом" и при участии заинтересованных организаций в рамках проведения в 2025 году Форума будущих технологий обеспечить рассмотрение вопросов, касающихся создания и внедрения материалов нового поколения для использования в различных секторах экономики", - говорится в сообщении. Ответственными назначены глава кабмина РФ Михаил Мишустин и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв.Создание новых материалов - это одно из крупных направлений развития неядерных бизнесов "Росатома". Госкорпорация, в частности, работает над обеспечением технологического суверенитета России в области производства композитных материалов. "Росатом" - единственная компания в РФ, образовавшая полную цепочку производства композитов - от сырья до готовых изделий. Одним из крупных достижений госкорпорации в этом направлении стал выпуск композитов для российского авиалайнера МС-21. Иностранные композиты во всех элементах этого самолета удалось заместить в сжатые сроки.

https://ria.ru/20240420/tsentry-1941216200.html

https://ria.ru/20240401/intellekt-1936467309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, михаил мишустин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"