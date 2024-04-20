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Коллега рассказал, каким был погибший в зоне СВО корреспондент Еремин - РИА Новости, 20.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:31 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/maslennikov-1941173823.html
Коллега рассказал, каким был погибший в зоне СВО корреспондент Еремин
Коллега рассказал, каким был погибший в зоне СВО корреспондент Еремин - РИА Новости, 20.04.2024
Коллега рассказал, каким был погибший в зоне СВО корреспондент Еремин
Погибший в зоне спецоперации корреспондент российского телеканала "Известия" Семен Еремин был надежным товарищем и отважным профессионалом в сфере военной... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T01:31
2024-04-20T01:31
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Погибший в зоне спецоперации корреспондент российского телеканала "Известия" Семен Еремин был надежным товарищем и отважным профессионалом в сфере военной журналистики, всегда был на жарких участках фронта и, несмотря на опасность, выполнял свой профессиональный долг до конца, рассказал корреспондент РИА Новости Евгений Масленников. "Известия" в пятницу сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел два дня назад. Он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. "С Семеном мы познакомились в Донецке, в 2022 году в самом начале СВО. Уже тогда он был опытным военным корреспондентом. Очень спокойным, приветливым и жизнерадостным человеком. У него была какая-то своя философия, и он ее всегда придерживался. В любой ситуации Семен действовал четко, без лишней суеты и паники. Он всегда знал, как работать так, чтобы соблюсти главный принцип военного корреспондента - не навредить. Был бесстрашным человеком, но при этом всегда чувствовал грань, куда можно залезть, а куда не стоит. У нас, как оказалось, было много общих тем и друзей, помимо работы, поэтому при любой нашей встрече в кругу фронтовых друзей мы могли общаться не замечая времени…", - заявил Масленников. По его словам, Семен всегда был на тех участках фронта, где было жарко. Начиная от безжалостных обстрелов Донецка, на которых он всегда работал до последнего, помогал людям и выполнял свой журналистский долг, показывая всю бесчеловечность этих украинских ударов по жилым кварталам, до его репортажей из Марьинки, когда буквально в соседних домах через улицу уже находился противник. "Семен был прекрасным и надежным товарищем и профессионалом своего дела, на которого можно равняться. Выражаю глубокие соболезнования родственникам и близким. Это невосполнимая утрата для всех нас", - добавил собеседник агентства.
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донецк, марьинка (днр)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Марьинка (ДНР)
Коллега рассказал, каким был погибший в зоне СВО корреспондент Еремин

Корреспондент Масленников: военкор "Известий" Еремин был надежным товарищем

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗакрытие на реконструкцию здания, в котором расположена ОАО "Редакция газеты "Известия""
Закрытие на реконструкцию здания, в котором расположена ОАО Редакция газеты Известия - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Погибший в зоне спецоперации корреспондент российского телеканала "Известия" Семен Еремин был надежным товарищем и отважным профессионалом в сфере военной журналистики, всегда был на жарких участках фронта и, несмотря на опасность, выполнял свой профессиональный долг до конца, рассказал корреспондент РИА Новости Евгений Масленников.
"Известия" в пятницу сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел два дня назад. Он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона.
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"С Семеном мы познакомились в Донецке, в 2022 году в самом начале СВО. Уже тогда он был опытным военным корреспондентом. Очень спокойным, приветливым и жизнерадостным человеком. У него была какая-то своя философия, и он ее всегда придерживался. В любой ситуации Семен действовал четко, без лишней суеты и паники. Он всегда знал, как работать так, чтобы соблюсти главный принцип военного корреспондента - не навредить. Был бесстрашным человеком, но при этом всегда чувствовал грань, куда можно залезть, а куда не стоит. У нас, как оказалось, было много общих тем и друзей, помимо работы, поэтому при любой нашей встрече в кругу фронтовых друзей мы могли общаться не замечая времени…", - заявил Масленников.
По его словам, Семен всегда был на тех участках фронта, где было жарко. Начиная от безжалостных обстрелов Донецка, на которых он всегда работал до последнего, помогал людям и выполнял свой журналистский долг, показывая всю бесчеловечность этих украинских ударов по жилым кварталам, до его репортажей из Марьинки, когда буквально в соседних домах через улицу уже находился противник.
"Семен был прекрасным и надежным товарищем и профессионалом своего дела, на которого можно равняться. Выражаю глубокие соболезнования родственникам и близким. Это невосполнимая утрата для всех нас", - добавил собеседник агентства.
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