https://ria.ru/20240420/lopatin-1941185031.html

Россиянам дали советы, как избежать взлома в Сети

Россиянам дали советы, как избежать взлома в Сети - РИА Новости, 20.04.2024

Россиянам дали советы, как избежать взлома в Сети

Интернет-пользователям стоит добавлять в избранное браузера популярные сайты и страницы в соцсетях, чтобы не попасться на мошенников, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T07:40

2024-04-20T07:40

2024-04-20T07:43

общество

мегафон

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Интернет-пользователям стоит добавлять в избранное браузера популярные сайты и страницы в соцсетях, чтобы не попасться на мошенников, рассказал РИА Новости старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов "Мегафона" Борис Лопатин. "Чтобы обезопасить себя от взлома аккаунтов эксперт советует придерживаться нескольких правил в соцсетях или мессенджерах: … добавлять в избранное браузера на персональном компьютере популярные сайты, стартовые страницы в соцсетях. Если эти ресурсы уже сохранены, то вы чаще всего воспользуетесь ими, чем перейдете по сомнительной ссылке, которая замаскирована под них", - отметил Лопатин. Пользователям также стоит закрывать профиль в соцсетях, скрывать мобильный номер в Тelegram и установить на смартфоне антивирусное программное обеспечение с функцией антифишинга. Он напомнил, что за последний год участились случаи, когда сотрудникам компаний присылают сообщение от лица руководителя или топ-менеджера. Не менее популярны "голосования" - когда мошенники от имени знакомых просят поддержать кого-то в конкурсе перейдя по ссылке. По его словам, специалисты ежемесячно выявляют десятки тысяч фишинговых сайтов, которые имитируют под страницы госорганов, банков, маркетплейсов, создают фейковые страницы по покупке билетов на мероприятия. Так, в 2023 году специалисты компании выявили более 200 тысяч фишинговых и других вредоносных ресурсов, что в 4,5 раза превышает показатель 2020 года.

https://ria.ru/20240202/moshenniki-1924953017.html

https://ria.ru/20240418/platforma-1940820242.html

https://ria.ru/20240310/moshenniki-1932089071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, мегафон