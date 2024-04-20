https://ria.ru/20240420/kurganskaya-1941201466.html

В Курганской области остаются затопленными 1989 жилых домов

В Курганской области остаются затопленными 1989 жилых домов - РИА Новости, 20.04.2024

В Курганской области остаются затопленными 1989 жилых домов

В Курганской области на 20 апреля остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов, сообщил... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T10:26

2024-04-20T10:26

2024-04-20T10:29

происшествия

курганская область

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр – РИА Новости. В Курганской области на 20 апреля остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону."По состоянию на 20 апреля, остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов, 5 низководных мостов и 14 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Звериноголовский, Куртамышский) в двух населенных пунктах от воды освободилось 2 жилых дома и 2 приусадебных участка, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240410/krizis-1939202385.html

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курганская область, наводнения в россии — 2024