https://ria.ru/20240420/kurganskaya-1941201466.html
В Курганской области остаются затопленными 1989 жилых домов
В Курганской области остаются затопленными 1989 жилых домов - РИА Новости, 20.04.2024
В Курганской области остаются затопленными 1989 жилых домов
В Курганской области на 20 апреля остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов, сообщил... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T10:26
2024-04-20T10:26
2024-04-20T10:29
происшествия
курганская область
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941119599_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2b4f684dc814688d9e3f3b014868a6f.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр – РИА Новости. В Курганской области на 20 апреля остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону."По состоянию на 20 апреля, остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов, 5 низководных мостов и 14 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Звериноголовский, Куртамышский) в двух населенных пунктах от воды освободилось 2 жилых дома и 2 приусадебных участка, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240410/krizis-1939202385.html
курганская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941119599_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a01c85eac39de3dfad80c8ef8afb3ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Наводнения в России — 2024
В Курганской области остаются затопленными 1989 жилых домов
В Курганской области остаются затопленными 1989 жилых домов и 3380 дач