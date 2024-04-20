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В Курганской области остаются затопленными 1989 жилых домов - РИА Новости, 20.04.2024
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10:26 20.04.2024 (обновлено: 10:29 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/kurganskaya-1941201466.html
В Курганской области остаются затопленными 1989 жилых домов
В Курганской области остаются затопленными 1989 жилых домов - РИА Новости, 20.04.2024
В Курганской области остаются затопленными 1989 жилых домов
В Курганской области на 20 апреля остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов, сообщил... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T10:26
2024-04-20T10:29
происшествия
курганская область
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр – РИА Новости. В Курганской области на 20 апреля остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону."По состоянию на 20 апреля, остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов, 5 низководных мостов и 14 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Звериноголовский, Куртамышский) в двух населенных пунктах от воды освободилось 2 жилых дома и 2 приусадебных участка, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240410/krizis-1939202385.html
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происшествия, курганская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Наводнения в России — 2024
В Курганской области остаются затопленными 1989 жилых домов

В Курганской области остаются затопленными 1989 жилых домов и 3380 дач

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРека Тобол в Кургане
Река Тобол в Кургане - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Река Тобол в Кургане
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр – РИА Новости. В Курганской области на 20 апреля остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"По состоянию на 20 апреля, остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов, 5 низководных мостов и 14 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Звериноголовский, Куртамышский) в двух населенных пунктах от воды освободилось 2 жилых дома и 2 приусадебных участка, уточняется в сообщении.
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ПроисшествияКурганская областьНаводнения в России — 2024
 
 
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