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Один из домов возле дамбы в Кургане начало затапливать - РИА Новости, 20.04.2024
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16:14 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/kurgan-1941244067.html
Один из домов возле дамбы в Кургане начало затапливать
Один из домов возле дамбы в Кургане начало затапливать - РИА Новости, 20.04.2024
Один из домов возле дамбы в Кургане начало затапливать
Один из домов возле дамбы у Кировского моста в центре Кургана начало затапливать, его защищают мешками с грунтом, а коммунальщики откачивают воду, передает... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T16:14
2024-04-20T16:14
происшествия
курган
курганская область
киров
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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КУРГАН, 20 апр - РИА Новости. Один из домов возле дамбы у Кировского моста в центре Кургана начало затапливать, его защищают мешками с грунтом, а коммунальщики откачивают воду, передает корреспондент РИА Новости. Улица Кирова в центре Кургана упирается в дамбу. Самый крайний дом обложен мешками с грунтом, рядом с ним виден поток воды, который бьёт из-под насыпи. Возле захода на сам мост насыпана большая куча земли, чтобы защитить улицу. На набережной дежурят сотрудники полиции, не пропуская на дамбу и мост зевак. "Жители этого дома уже выехали, мы видели, как они мебель вывозили", - рассказал РИА Новости мужчина, который внимательно наблюдает за водным потоком. Как рассказала РИА Новости местная жительница, ручеек появился несколько дней назад, и люди начали бить тревогу. По ее словам, она и соседи уже эвакуировались к родственникам, но пришла проведать свой дом и обстановку. На улице также находятся машины коммунальных служб, периодически откачивая воду от дома, куда поступает вода. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что уровень воды в Тоболе в Кургане снова начала расти, выходя в некоторых местах из-под земли с внутренней стороны дамбы. По данным МЧС, в Курганской области на 20 апреля остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов. За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Звериноголовский, Куртамышский) в двух населенных пунктах от воды освободилось 2 жилых дома и 2 приусадебных участка.
https://ria.ru/20240418/protechka-1940905165.html
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происшествия, курган, курганская область, киров, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Курганская область, Киров, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Один из домов возле дамбы в Кургане начало затапливать

Один из домов у дамбы у Кировского моста в центре Кургана начало затапливать

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПодтопленные дома в СНТ "КМЗ 3" в городе Кургане
Подтопленные дома в СНТ КМЗ 3 в городе Кургане - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Подтопленные дома в СНТ "КМЗ 3" в городе Кургане
Читать ria.ru в
КУРГАН, 20 апр - РИА Новости. Один из домов возле дамбы у Кировского моста в центре Кургана начало затапливать, его защищают мешками с грунтом, а коммунальщики откачивают воду, передает корреспондент РИА Новости.
Улица Кирова в центре Кургана упирается в дамбу. Самый крайний дом обложен мешками с грунтом, рядом с ним виден поток воды, который бьёт из-под насыпи. Возле захода на сам мост насыпана большая куча земли, чтобы защитить улицу. На набережной дежурят сотрудники полиции, не пропуская на дамбу и мост зевак.
Строительная техника засыпает протечки в дамбе у моста в микрорайоне Малое Чаусово Кургана. 18 апреля 2024 года
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"Жители этого дома уже выехали, мы видели, как они мебель вывозили", - рассказал РИА Новости мужчина, который внимательно наблюдает за водным потоком.
Как рассказала РИА Новости местная жительница, ручеек появился несколько дней назад, и люди начали бить тревогу. По ее словам, она и соседи уже эвакуировались к родственникам, но пришла проведать свой дом и обстановку.
На улице также находятся машины коммунальных служб, периодически откачивая воду от дома, куда поступает вода.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что уровень воды в Тоболе в Кургане снова начала расти, выходя в некоторых местах из-под земли с внутренней стороны дамбы.
По данным МЧС, в Курганской области на 20 апреля остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов. За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Звериноголовский, Куртамышский) в двух населенных пунктах от воды освободилось 2 жилых дома и 2 приусадебных участка.
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ПроисшествияКурганКурганская областьКировВадим ШумковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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