Один из домов возле дамбы в Кургане начало затапливать
Один из домов у дамбы у Кировского моста в центре Кургана начало затапливать
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПодтопленные дома в СНТ "КМЗ 3" в городе Кургане
Подтопленные дома в СНТ "КМЗ 3" в городе Кургане
КУРГАН, 20 апр - РИА Новости. Один из домов возле дамбы у Кировского моста в центре Кургана начало затапливать, его защищают мешками с грунтом, а коммунальщики откачивают воду, передает корреспондент РИА Новости.
Улица Кирова в центре Кургана упирается в дамбу. Самый крайний дом обложен мешками с грунтом, рядом с ним виден поток воды, который бьёт из-под насыпи. Возле захода на сам мост насыпана большая куча земли, чтобы защитить улицу. На набережной дежурят сотрудники полиции, не пропуская на дамбу и мост зевак.
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"Жители этого дома уже выехали, мы видели, как они мебель вывозили", - рассказал РИА Новости мужчина, который внимательно наблюдает за водным потоком.
Как рассказала РИА Новости местная жительница, ручеек появился несколько дней назад, и люди начали бить тревогу. По ее словам, она и соседи уже эвакуировались к родственникам, но пришла проведать свой дом и обстановку.
На улице также находятся машины коммунальных служб, периодически откачивая воду от дома, куда поступает вода.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что уровень воды в Тоболе в Кургане снова начала расти, выходя в некоторых местах из-под земли с внутренней стороны дамбы.
По данным МЧС, в Курганской области на 20 апреля остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов. За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Звериноголовский, Куртамышский) в двух населенных пунктах от воды освободилось 2 жилых дома и 2 приусадебных участка.
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