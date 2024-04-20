https://ria.ru/20240420/kurgan-1941187699.html

Пик половодья у Кургана ожидают через два-три дня

Пик половодья у Кургана ожидают через два-три дня - РИА Новости, 20.04.2024

Пик половодья у Кургана ожидают через два-три дня

В ближайшие 2-3 дня на реке Тобол у Кургана ожидается пик весеннего половодья, сообщило в субботу ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T08:16

2024-04-20T08:16

2024-04-20T09:17

курган

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происшествия

тобол (река)

курганская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр – РИА Новости. В ближайшие 2-3 дня на реке Тобол у Кургана ожидается пик весеннего половодья, сообщило в субботу ГУМЧС России по региону.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга – 970 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) пятницы – 1008 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) субботы – 1013 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров)."В ближайшие 2-3 дня на р. Тобол у г. Кургана ожидается формирование пика весеннего половодья. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная", - говорится в прогнозе ГУМЧС, размещенном на сайте ведомства.В связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол у Белозерского муниципального округа ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой +10...+50 см, по Кургану и Кетовскому муниципальному округу ожидается замедление роста уровня воды, уточняется в сообщении.Исходя из этого в ближайшие 1-2 дня ожидается затопление жилых домов и приусадебных участков в Кургане (СНТ по правому берегу реке Тобол, ЖБИ-1, микрорайоны Тополя, Смолино, поселки Затоболье, Старокомогоровка, Черемухово, Осиновка, микрорайоны Челноково, Вороновка), отмечает ГУМЧС.А также населенных пунктов Бараба, Лесниково, Шкодинское, Белый Яр, Костоусово, Галкино 2-е, Передергина, Б. Чаусово, М. Чаусово Кетовского муниципальног округа, населенных пунктов Иковское, Белозерское, Корюкино, Кошкино, Речкино, Бузан, Куликово, Рычково, Русаково, Волосниково, Екимово, Малый Заполой, Масляное, Редькино, Памятное Белозерского муниципального округа, добавляется в сообщении. Продолжится подтопление микрорайонов Нижняя Утятка, Челноково, Храпово, Глинки, станции Камчиха Курган, населенных пунктов Темляково, Лаптева, Крюково, Менщиково, Кетово, Падеринское, Борки Кетовского муниципального округа, уточняет ГУМЧС, а также нескольких автодорог.По данным пресс-центра, на остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная, колебания уровней в створах гидрологических постов на реках Миасс, Исеть составит от -30 до +5 см. Фактические уровни воды по большинству гидропостов, на основных реках Курганской области, будут находиться в пределах средних многолетних значений.В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240418/gumchs-1940708906.html

https://ria.ru/20240419/kurgan-1940952895.html

https://ria.ru/20240419/navodnenie-1941124553.html

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Дарья Буймова

курган, россия, наводнения в россии — 2024, происшествия, тобол (река), курганская область