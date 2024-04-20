https://ria.ru/20240420/korrespondent-1941188404.html

Пушилин выразил соболезнования родным погибшего корреспондента "Известий"

Пушилин выразил соболезнования родным погибшего корреспондента "Известий" - РИА Новости, 20.04.2024

Пушилин выразил соболезнования родным погибшего корреспондента "Известий"

Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибшего корреспондента "Известий" Семена Еремина. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T08:25

2024-04-20T08:25

2024-04-20T08:25

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

волноваха

денис пушилин

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибшего корреспондента "Известий" Семена Еремина. "В результате атаки дрона противника на Запорожском направлении погиб корреспондент "Известий" Семен Еремин... Одним из первых вместе с российскими подразделениями зашел в Мариуполь, Волноваху, показывал жизнь на передовой, продвигался вперед с бойцами. Тяжело осознавать случившееся. Глубокие соболезнования родным и близким Семена", - написал Пушилин. "Известия" в пятницу сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел два дня назад. Он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона.

https://ria.ru/20240420/oon-1941175656.html

донецкая народная республика

мариуполь

волноваха

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Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, волноваха, денис пушилин