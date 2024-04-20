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Пушилин выразил соболезнования родным погибшего корреспондента "Известий" - РИА Новости, 20.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:25 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/korrespondent-1941188404.html
Пушилин выразил соболезнования родным погибшего корреспондента "Известий"
Пушилин выразил соболезнования родным погибшего корреспондента "Известий" - РИА Новости, 20.04.2024
Пушилин выразил соболезнования родным погибшего корреспондента "Известий"
Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибшего корреспондента "Известий" Семена Еремина. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T08:25
2024-04-20T08:25
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
волноваха
денис пушилин
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибшего корреспондента "Известий" Семена Еремина. "В результате атаки дрона противника на Запорожском направлении погиб корреспондент "Известий" Семен Еремин... Одним из первых вместе с российскими подразделениями зашел в Мариуполь, Волноваху, показывал жизнь на передовой, продвигался вперед с бойцами. Тяжело осознавать случившееся. Глубокие соболезнования родным и близким Семена", - написал Пушилин. "Известия" в пятницу сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел два дня назад. Он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона.
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, волноваха, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Волноваха, Денис Пушилин, Специальная военная операция на Украине
Пушилин выразил соболезнования родным погибшего корреспондента "Известий"

Пушилин выразил соболезнования родным погибшего журналиста "Известий" Еремина

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибшего корреспондента "Известий" Семена Еремина.
"В результате атаки дрона противника на Запорожском направлении погиб корреспондент "Известий" Семен Еремин... Одним из первых вместе с российскими подразделениями зашел в Мариуполь, Волноваху, показывал жизнь на передовой, продвигался вперед с бойцами. Тяжело осознавать случившееся. Глубокие соболезнования родным и близким Семена", - написал Пушилин.
"Известия" в пятницу сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел два дня назад. Он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаМариупольВолновахаДенис Пушилин
 
 
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