https://ria.ru/20240420/korrespondent-1941188404.html
Пушилин выразил соболезнования родным погибшего корреспондента "Известий"
Пушилин выразил соболезнования родным погибшего корреспондента "Известий" - РИА Новости, 20.04.2024
Пушилин выразил соболезнования родным погибшего корреспондента "Известий"
Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибшего корреспондента "Известий" Семена Еремина. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T08:25
2024-04-20T08:25
2024-04-20T08:25
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
волноваха
денис пушилин
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибшего корреспондента "Известий" Семена Еремина. "В результате атаки дрона противника на Запорожском направлении погиб корреспондент "Известий" Семен Еремин... Одним из первых вместе с российскими подразделениями зашел в Мариуполь, Волноваху, показывал жизнь на передовой, продвигался вперед с бойцами. Тяжело осознавать случившееся. Глубокие соболезнования родным и близким Семена", - написал Пушилин. "Известия" в пятницу сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел два дня назад. Он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона.
https://ria.ru/20240420/oon-1941175656.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, мариуполь, волноваха, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Волноваха, Денис Пушилин, Специальная военная операция на Украине
Пушилин выразил соболезнования родным погибшего корреспондента "Известий"
Пушилин выразил соболезнования родным погибшего журналиста "Известий" Еремина