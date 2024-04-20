Группа из Стамбула Grup orum выступила с концертом в ЛНР
Группа из Стамбула Grup orum выступила с концертом в Луганске
Город Луганск. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 апр - РИА Новости. Известная своими революционными песнями фолк-рок группа из Стамбула Grup Yorum выступила с концертом в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Grup Yorum – одна из наиболее известных музыкальных групп Турции. Главной отличительной чертой коллектива является его высокая политизированность, направленная против американской гегемонии. Участники коллектива неоднократно публично высказывались в поддержку Донбасса, а отдельные его представители в рамках "Антифашистского каравана" приезжали в ЛНР в 2015 и в 2023 году.
"В каждой войне есть две стороны, и мы на стороне тех, кто борется против НАТО и США. Мы не воспринимаем эту борьбу, как войну между Украиной и Россией. Мы воспринимаем эту войну, как войну США, Европейского Союза, как структуры и НАТО против России. Поэтому мы здесь, чтобы показать на чьей стороне наш коллектив", - сообщила журналистам участник группы Сена Эркоч.
По ее словам, представители коллектива выразили желание провести концерт на территории ЛНР в знак солидарности с борьбой народа Донбасса против неофашизма и за воссоединение территорий с Российской Федерацией. По словам Эркоч, западные СМИ скрывают большое количество информации о первопричинах СВО и в целом о конфликте в Донбассе.
"СМИ скрывают эту информацию. Поэтому борьба продолжается не только на фронте, но и идеологическая", - сказала участница группы.
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