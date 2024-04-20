https://ria.ru/20240420/kharkov-1941225033.html

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в Харьковской области

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 20.04.2024

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в Харьковской области

Российские группировки войск "Запад" и "Центр" в ходе боевых действий в зоне спецоперации уничтожили за сутки около 380 военнослужащих войск Украины, сообщили в РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T13:37

2024-04-20T13:37

2024-04-20T14:27

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские группировки войск "Запад" и "Центр" в ходе боевых действий в зоне спецоперации уничтожили за сутки около 380 военнослужащих войск Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 77-й аэромобильной, 43-й механизированной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Березовка, Сеньково и Загоруйковка Харьковской области. Отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, 12-й и 18-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Ленинское, Первомайское и Новокалиново Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 355 военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены 152-мм самоходная пушка Dana чешского производства, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также 122-мм гаубица Д-30", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20240420/ssha-1941128615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность