https://ria.ru/20240420/kazino-1941210843.html

На Украине ограничили работу онлайн-казино

На Украине ограничили работу онлайн-казино - РИА Новости, 20.04.2024

На Украине ограничили работу онлайн-казино

Владимир Зеленский подписал указ об ограничении работы онлайн-казино на Украине, соответствующий документ опубликован на его сайте. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T11:44

2024-04-20T11:44

2024-04-20T12:18

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ об ограничении работы онлайн-казино на Украине, соответствующий документ опубликован на его сайте. Указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 апреля 2024 года "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет" был опубликован на сайте Зеленского в субботу. Согласно тексту документа, кабинет министров Украины обязан в течение месяца разработать порядок ограничения рекламы азартных игр, запретить регистрацию нескольких учетных записей для одного лица, обязать организаторов игр ввести лимит на игровое время, ввести государственную систему мониторинга и провести общенациональную информационную кампанию об опасности игровой зависимости. Кроме того, главнокомандующему ВСУ предписано ввести запрет на доступ военнослужащих к онлайн-казино и другим игровым заведениям. Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что девять из десяти солдат ВСУ, несущих службу на передовой, страдают игровой зависимостью, в онлайн-казино они проигрывают свое жалование, после чего влезают в долги. Впоследствии на сайте Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом ограничить работу онлайн-казино, которая набрала необходимые для ее рассмотрения Зеленским 25 тысяч подписей всего за несколько часов.

https://ria.ru/20230114/tailand-1844571707.html

https://ria.ru/20231214/zelenskiy-1915671933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины