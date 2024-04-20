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На Украине ограничили работу онлайн-казино - РИА Новости, 20.04.2024
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11:44 20.04.2024 (обновлено: 12:18 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/kazino-1941210843.html
На Украине ограничили работу онлайн-казино
На Украине ограничили работу онлайн-казино - РИА Новости, 20.04.2024
На Украине ограничили работу онлайн-казино
Владимир Зеленский подписал указ об ограничении работы онлайн-казино на Украине, соответствующий документ опубликован на его сайте. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T11:44
2024-04-20T12:18
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ об ограничении работы онлайн-казино на Украине, соответствующий документ опубликован на его сайте. Указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 апреля 2024 года "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет" был опубликован на сайте Зеленского в субботу. Согласно тексту документа, кабинет министров Украины обязан в течение месяца разработать порядок ограничения рекламы азартных игр, запретить регистрацию нескольких учетных записей для одного лица, обязать организаторов игр ввести лимит на игровое время, ввести государственную систему мониторинга и провести общенациональную информационную кампанию об опасности игровой зависимости. Кроме того, главнокомандующему ВСУ предписано ввести запрет на доступ военнослужащих к онлайн-казино и другим игровым заведениям. Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что девять из десяти солдат ВСУ, несущих службу на передовой, страдают игровой зависимостью, в онлайн-казино они проигрывают свое жалование, после чего влезают в долги. Впоследствии на сайте Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом ограничить работу онлайн-казино, которая набрала необходимые для ее рассмотрения Зеленским 25 тысяч подписей всего за несколько часов.
https://ria.ru/20230114/tailand-1844571707.html
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в мире, украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины
На Украине ограничили работу онлайн-казино

Зеленский подписал указ об ограничении работы онлайн-казино на Украине

© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ об ограничении работы онлайн-казино на Украине, соответствующий документ опубликован на его сайте.
Указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 апреля 2024 года "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет" был опубликован на сайте Зеленского в субботу.
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Согласно тексту документа, кабинет министров Украины обязан в течение месяца разработать порядок ограничения рекламы азартных игр, запретить регистрацию нескольких учетных записей для одного лица, обязать организаторов игр ввести лимит на игровое время, ввести государственную систему мониторинга и провести общенациональную информационную кампанию об опасности игровой зависимости.
Кроме того, главнокомандующему ВСУ предписано ввести запрет на доступ военнослужащих к онлайн-казино и другим игровым заведениям.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что девять из десяти солдат ВСУ, несущих службу на передовой, страдают игровой зависимостью, в онлайн-казино они проигрывают свое жалование, после чего влезают в долги. Впоследствии на сайте Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом ограничить работу онлайн-казино, которая набрала необходимые для ее рассмотрения Зеленским 25 тысяч подписей всего за несколько часов.
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