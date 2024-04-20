На Украине ограничили работу онлайн-казино
Зеленский подписал указ об ограничении работы онлайн-казино на Украине
© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ об ограничении работы онлайн-казино на Украине, соответствующий документ опубликован на его сайте.
Указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 апреля 2024 года "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет" был опубликован на сайте Зеленского в субботу.
Эксперты узнали, любят ли россияне играть в казино на отдыхе
14 января 2023, 04:25
Согласно тексту документа, кабинет министров Украины обязан в течение месяца разработать порядок ограничения рекламы азартных игр, запретить регистрацию нескольких учетных записей для одного лица, обязать организаторов игр ввести лимит на игровое время, ввести государственную систему мониторинга и провести общенациональную информационную кампанию об опасности игровой зависимости.
Кроме того, главнокомандующему ВСУ предписано ввести запрет на доступ военнослужащих к онлайн-казино и другим игровым заведениям.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что девять из десяти солдат ВСУ, несущих службу на передовой, страдают игровой зависимостью, в онлайн-казино они проигрывают свое жалование, после чего влезают в долги. Впоследствии на сайте Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом ограничить работу онлайн-казино, которая набрала необходимые для ее рассмотрения Зеленским 25 тысяч подписей всего за несколько часов.
В США публично унизили Зеленского
14 декабря 2023, 04:47