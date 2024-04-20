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Украинские войска обстреляли поликлинику в Херсонской области - РИА Новости, 20.04.2024
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11:09 20.04.2024 (обновлено: 11:10 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/kakhovka-1941206876.html
Украинские войска обстреляли поликлинику в Херсонской области
Украинские войска обстреляли поликлинику в Херсонской области - РИА Новости, 20.04.2024
Украинские войска обстреляли поликлинику в Херсонской области
Украинские войска нанесли удар по поликлинике в городе Каховка Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T11:09
2024-04-20T11:10
херсонская область
россия
днепр (город)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по поликлинике в городе Каховка Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале. "Каховская поликлиника подверглась ночному обстрелу укранацистскими подразделениями ВСУ. Зверствам украинского фашистского режима против мирного населения нет оправданий", - написал Филипчук. Он также опубликовал фото разбитых окон и поврежденного фасада здания поликлиники. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240418/gorlovka-1940838142.html
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херсонская область
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херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска обстреляли поликлинику в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по поликлинике в городе Каховка Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по поликлинике в городе Каховка Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.
"Каховская поликлиника подверглась ночному обстрелу укранацистскими подразделениями ВСУ. Зверствам украинского фашистского режима против мирного населения нет оправданий", - написал Филипчук.
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Он также опубликовал фото разбитых окон и поврежденного фасада здания поликлиники.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (город)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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