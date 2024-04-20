https://ria.ru/20240420/kakhovka-1941206876.html

Украинские войска обстреляли поликлинику в Херсонской области

Украинские войска обстреляли поликлинику в Херсонской области - РИА Новости, 20.04.2024

Украинские войска обстреляли поликлинику в Херсонской области

Украинские войска нанесли удар по поликлинике в городе Каховка Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T11:09

2024-04-20T11:09

2024-04-20T11:10

херсонская область

россия

днепр (город)

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по поликлинике в городе Каховка Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале. "Каховская поликлиника подверглась ночному обстрелу укранацистскими подразделениями ВСУ. Зверствам украинского фашистского режима против мирного населения нет оправданий", - написал Филипчук. Он также опубликовал фото разбитых окон и поврежденного фасада здания поликлиники. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240418/gorlovka-1940838142.html

https://ria.ru/20240417/udary-1940669916.html

херсонская область

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днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины, происшествия