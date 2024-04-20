https://ria.ru/20240420/kadry-1941258954.html
Евраев: Ярославская область претендует на лидерство в подготовке кадров
Евраев: Ярославская область претендует на лидерство в подготовке кадров - РИА Новости, 20.04.2024
Евраев: Ярославская область претендует на лидерство в подготовке кадров
Ярославская область претендует на лидерство в подготовке новых кадров и профориентационной работе, в частности, благодаря созданным в регионе образовательным... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T18:27
2024-04-20T18:27
2024-04-20T18:28
ярославская область
общество
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Ярославская область претендует на лидерство в подготовке новых кадров и профориентационной работе, в частности, благодаря созданным в регионе образовательным кластерам, заявил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы областного правительства, в рамках федерального проекта "Профессионалитет", реализуемого в регионе правительством области, тысячи ярославских школьников в субботу стали участниками дня открытых дверей, который прошел на площадках опорных предприятий и колледжей. Обучающиеся 8–11 классов, а также их родители смогли познакомиться с востребованными рабочими профессиями, узнали о возможностях обучения по практико-ориентированным образовательным программам и дальнейшем трудоустройстве. Для них прошли экскурсии, мастер-классы, интерактивные встречи. "Ярославская область претендует на лидерство в подготовке новых кадров и профориентационной работе. В рамках "Профессионалитета" у нас создано четыре кластера по направлениям "Биофармацевтическое производство", "Железнодорожный транспорт", "Машиностроение" и "Педагогика". Синергия колледжей, школ и предприятий способствует подготовке профессиональных кадров для экономики региона", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. По словам главы региона, День открытых дверей – очень нужное мероприятие для ребят. "Хочу пригласить старшеклассников и студентов на еще одно профориентационное событие. Впервые проводим в регионе форум для молодежи "Неделя открытых дверей в Ярославской области". Он стартует в понедельник на площадке КЗЦ "Миллениум". Наша задача – помочь учащимся в выборе будущей профессии и показать все перспективы трудоустройства в регионе", - сказал губернатор. Организованная правительством области "Неделя открытых дверей" в Ярославской области пройдет с 22 по 26 апреля. Участие примут 55 предприятий, 12 вузов и 20 организаций профессионального образования. Они продемонстрируют свои достижения и возможности, а также познакомят абитуриентов с учебными программами по востребованным направлениям.
https://ria.ru/20240419/otchet-1941075184.html
https://ria.ru/20240415/turizm-1940136505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Ярославская область претендует на лидерство в подготовке новых кадров и профориентационной работе, в частности, благодаря созданным в регионе образовательным кластерам, заявил губернатор Михаил Евраев.
По данным пресс-службы областного правительства, в рамках федерального проекта "Профессионалитет", реализуемого в регионе правительством области, тысячи ярославских школьников в субботу стали участниками дня открытых дверей, который прошел на площадках опорных предприятий и колледжей. Обучающиеся 8–11 классов, а также их родители смогли познакомиться с востребованными рабочими профессиями, узнали о возможностях обучения по практико-ориентированным образовательным программам и дальнейшем трудоустройстве. Для них прошли экскурсии, мастер-классы, интерактивные встречи.
"Ярославская область претендует на лидерство в подготовке новых кадров и профориентационной работе. В рамках "Профессионалитета" у нас создано четыре кластера по направлениям "Биофармацевтическое производство", "Железнодорожный транспорт", "Машиностроение" и "Педагогика". Синергия колледжей, школ и предприятий способствует подготовке профессиональных кадров для экономики региона", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам главы региона, День открытых дверей – очень нужное мероприятие для ребят.
"Хочу пригласить старшеклассников и студентов на еще одно профориентационное событие. Впервые проводим в регионе форум для молодежи "Неделя открытых дверей в Ярославской области". Он стартует в понедельник на площадке КЗЦ "Миллениум". Наша задача – помочь учащимся в выборе будущей профессии и показать все перспективы трудоустройства в регионе", - сказал губернатор.
Организованная правительством области "Неделя открытых дверей" в Ярославской области пройдет с 22 по 26 апреля. Участие примут 55 предприятий, 12 вузов и 20 организаций профессионального образования. Они продемонстрируют свои достижения и возможности, а также познакомят абитуриентов с учебными программами по востребованным направлениям.