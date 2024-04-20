https://ria.ru/20240420/kadry-1941258954.html

Евраев: Ярославская область претендует на лидерство в подготовке кадров

Евраев: Ярославская область претендует на лидерство в подготовке кадров - РИА Новости, 20.04.2024

Евраев: Ярославская область претендует на лидерство в подготовке кадров

Ярославская область претендует на лидерство в подготовке новых кадров и профориентационной работе, в частности, благодаря созданным в регионе образовательным... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T18:27

2024-04-20T18:27

2024-04-20T18:28

ярославская область

общество

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Ярославская область претендует на лидерство в подготовке новых кадров и профориентационной работе, в частности, благодаря созданным в регионе образовательным кластерам, заявил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы областного правительства, в рамках федерального проекта "Профессионалитет", реализуемого в регионе правительством области, тысячи ярославских школьников в субботу стали участниками дня открытых дверей, который прошел на площадках опорных предприятий и колледжей. Обучающиеся 8–11 классов, а также их родители смогли познакомиться с востребованными рабочими профессиями, узнали о возможностях обучения по практико-ориентированным образовательным программам и дальнейшем трудоустройстве. Для них прошли экскурсии, мастер-классы, интерактивные встречи. "Ярославская область претендует на лидерство в подготовке новых кадров и профориентационной работе. В рамках "Профессионалитета" у нас создано четыре кластера по направлениям "Биофармацевтическое производство", "Железнодорожный транспорт", "Машиностроение" и "Педагогика". Синергия колледжей, школ и предприятий способствует подготовке профессиональных кадров для экономики региона", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. По словам главы региона, День открытых дверей – очень нужное мероприятие для ребят. "Хочу пригласить старшеклассников и студентов на еще одно профориентационное событие. Впервые проводим в регионе форум для молодежи "Неделя открытых дверей в Ярославской области". Он стартует в понедельник на площадке КЗЦ "Миллениум". Наша задача – помочь учащимся в выборе будущей профессии и показать все перспективы трудоустройства в регионе", - сказал губернатор. Организованная правительством области "Неделя открытых дверей" в Ярославской области пройдет с 22 по 26 апреля. Участие примут 55 предприятий, 12 вузов и 20 организаций профессионального образования. Они продемонстрируют свои достижения и возможности, а также познакомят абитуриентов с учебными программами по востребованным направлениям.

https://ria.ru/20240419/otchet-1941075184.html

https://ria.ru/20240415/turizm-1940136505.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярославская область, михаил евраев