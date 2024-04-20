https://ria.ru/20240420/izrail-1941175093.html

СМИ: Израиль в ходе атаки на Иран применил три баллистические ракеты

СМИ: Израиль в ходе атаки на Иран применил три баллистические ракеты - РИА Новости, 20.04.2024

СМИ: Израиль в ходе атаки на Иран применил три баллистические ракеты

Израиль во время удара по Ирану в ночь на пятницу применил три баллистические ракеты воздушного базирования, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T02:02

2024-04-20T02:02

2024-04-20T02:02

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иран

израиль

исфахан

хосейн амир абдоллахиан

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Израиль во время удара по Ирану в ночь на пятницу применил три баллистические ракеты воздушного базирования, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Израиль ночью выпустил три баллистические ракеты воздушного базирования по Ирану", - говорится в сообщении телеканала. По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что дроны, сбитые над Исфаханом, не нанесли никакого ущерба, и обвинил "поддерживающие Израиль" СМИ в попытках преувеличить последствия атаки. Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю. Телеканал CNN сообщал со ссылкой на источник, что Иран и Израиль больше не будут обмениваться взаимными ударами.

https://ria.ru/20240420/dm-1941174529.html

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в мире, иран, израиль, исфахан, хосейн амир абдоллахиан, обострение ситуации между ираном и израилем