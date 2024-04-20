Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Израиль в ходе атаки на Иран применил три баллистические ракеты - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:02 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/izrail-1941175093.html
СМИ: Израиль в ходе атаки на Иран применил три баллистические ракеты
СМИ: Израиль в ходе атаки на Иран применил три баллистические ракеты - РИА Новости, 20.04.2024
СМИ: Израиль в ходе атаки на Иран применил три баллистические ракеты
Израиль во время удара по Ирану в ночь на пятницу применил три баллистические ракеты воздушного базирования, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T02:02
2024-04-20T02:02
в мире
иран
израиль
исфахан
хосейн амир абдоллахиан
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147860/89/1478608953_0:172:1301:903_1920x0_80_0_0_06eaf62111f5c9ef4e655f559998c57d.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Израиль во время удара по Ирану в ночь на пятницу применил три баллистические ракеты воздушного базирования, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Израиль ночью выпустил три баллистические ракеты воздушного базирования по Ирану", - говорится в сообщении телеканала. По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что дроны, сбитые над Исфаханом, не нанесли никакого ущерба, и обвинил "поддерживающие Израиль" СМИ в попытках преувеличить последствия атаки. Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю. Телеканал CNN сообщал со ссылкой на источник, что Иран и Израиль больше не будут обмениваться взаимными ударами.
https://ria.ru/20240420/dm-1941174529.html
https://ria.ru/20240419/lavrov-1941036691.html
иран
израиль
исфахан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147860/89/1478608953_0:50:1301:1025_1920x0_80_0_0_b8f98e3f2b77122011f0c7dd3040a296.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, исфахан, хосейн амир абдоллахиан, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Исфахан, Хосейн Амир Абдоллахиан, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
СМИ: Израиль в ходе атаки на Иран применил три баллистические ракеты

NBC: Израиль в ходе атаки на Иран 19 апреля применил три баллистические ракеты

© Flickr / ZarleИстребитель F-16I Sufa ВВС Израиля
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Flickr / Zarle
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Израиль во время удара по Ирану в ночь на пятницу применил три баллистические ракеты воздушного базирования, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
"Израиль ночью выпустил три баллистические ракеты воздушного базирования по Ирану", - говорится в сообщении телеканала.
Американский военнослужащий на базе - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
СМИ: США тайно разместили ракеты против ядерных объектов Ирана
01:45
По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что дроны, сбитые над Исфаханом, не нанесли никакого ущерба, и обвинил "поддерживающие Израиль" СМИ в попытках преувеличить последствия атаки.
Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.
Телеканал CNN сообщал со ссылкой на источник, что Иран и Израиль больше не будут обмениваться взаимными ударами.
Лавров: Россия по дипломатическим каналам передала Израилю, что Иран не хочет эскалации - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Россия по дипканалам передала Израилю, что Иран не хочет эскалации
Вчера, 13:30
 
В миреИранИзраильИсфаханХосейн Амир АбдоллахианОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала