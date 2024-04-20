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В Ишиме вырезали участок пешеходного моста - РИА Новости, 20.04.2024
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16:41 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/ishim-1941246907.html
В Ишиме вырезали участок пешеходного моста
В Ишиме вырезали участок пешеходного моста - РИА Новости, 20.04.2024
В Ишиме вырезали участок пешеходного моста
Участок пешеходного низководного моста пришлось вырезать в городе Ишиме Тюменской области, чтобы упростить разбор затора на реке Ишим, образовавшийся из массы... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T16:41
2024-04-20T16:41
происшествия
ишим (река)
тюменская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ИШИМ (Тюменская область), 20 апр – РИА Новости. Участок пешеходного низководного моста пришлось вырезать в городе Ишиме Тюменской области, чтобы упростить разбор затора на реке Ишим, образовавшийся из массы старых деревьев, рассказал РИА Новости глава города Федор Шишкин. "При паводке в 2017 году на пешеходном мосту была похожая ситуация, но тогда удалось с ней спокойно справиться. А вчера даже пришлось пролет моста пешеходного вырезать, чтобы пропустить эти все сучки, деревья, пни, потому что столько нанесло, объем воды очень большой и конечно почистило берега очень сильно", – рассказал Шишкин. "Работа в районе моста по устранению затора продолжаются. Утром для того, чтобы снять давление с этого моста, были осуществлены подрывные работы. Там работают спасатели Уральского учебного спасательного центра, областная служба экстренного реагирования, сотрудники регионального ГИМС МЧС, тяжелая техника, плавсредства. Работа тяжелая, кропотливая. Группировка достаточная для того, чтобы осуществлять эти работы", – пояснила ситуацию РИА Новости начальник пресс-службы МЧС России по Тюменской области Наталья Семина. Ранее сообщалось, что уровень реки Ишим в городе Ишиме Тюменской области к 16.00 (14.00 мск) субботы достиг 987 сантиметров, превысив критическую отметку на 137 см и прошлый максимум в 982 сантиметра. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек. По последним данным, в 13 населенных пунктах региона подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и 5 садоводческих товариществ.
https://ria.ru/20240420/ishim-1941238171.html
https://ria.ru/20240418/kurgan-1940713648.html
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происшествия, ишим (река), тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Ишиме вырезали участок пешеходного моста

В Ишиме вырезали участок пешеходного моста, чтобы пропустить затор на реке

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области
Читать ria.ru в
ИШИМ (Тюменская область), 20 апр – РИА Новости. Участок пешеходного низководного моста пришлось вырезать в городе Ишиме Тюменской области, чтобы упростить разбор затора на реке Ишим, образовавшийся из массы старых деревьев, рассказал РИА Новости глава города Федор Шишкин.
"При паводке в 2017 году на пешеходном мосту была похожая ситуация, но тогда удалось с ней спокойно справиться. А вчера даже пришлось пролет моста пешеходного вырезать, чтобы пропустить эти все сучки, деревья, пни, потому что столько нанесло, объем воды очень большой и конечно почистило берега очень сильно", – рассказал Шишкин.
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В тюменском Ишиме разбирают завалы у пешеходного моста
Вчера, 15:26
"Работа в районе моста по устранению затора продолжаются. Утром для того, чтобы снять давление с этого моста, были осуществлены подрывные работы. Там работают спасатели Уральского учебного спасательного центра, областная служба экстренного реагирования, сотрудники регионального ГИМС МЧС, тяжелая техника, плавсредства. Работа тяжелая, кропотливая. Группировка достаточная для того, чтобы осуществлять эти работы", – пояснила ситуацию РИА Новости начальник пресс-службы МЧС России по Тюменской области Наталья Семина.
Ранее сообщалось, что уровень реки Ишим в городе Ишиме Тюменской области к 16.00 (14.00 мск) субботы достиг 987 сантиметров, превысив критическую отметку на 137 см и прошлый максимум в 982 сантиметра.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек.
По последним данным, в 13 населенных пунктах региона подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и 5 садоводческих товариществ.
Затопленный мост в районе Малое Чаусово в Кургане. Кадр видео очевидца
МЧС борется со скоплением мусора под Кировским мостом в центре Кургана
18 апреля, 08:58
 
ПроисшествияИшим (река)Тюменская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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