https://ria.ru/20240420/ishim-1941204948.html

На основной дамбе Ишима закончатся работы по укреплению

На основной дамбе Ишима закончатся работы по укреплению - РИА Новости, 20.04.2024

На основной дамбе Ишима закончатся работы по укреплению

Работы на основной дамбе города Ишима Тюменской области, которая защищает от паводка левый берег реки Ишим, закончатся в субботу, и это завершающий этап в... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T10:52

2024-04-20T10:52

2024-04-20T10:52

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 20 апр – РИА Новости. Работы на основной дамбе города Ишима Тюменской области, которая защищает от паводка левый берег реки Ишим, закончатся в субботу, и это завершающий этап в укреплении и повышение всех городских дамб, сообщили в администрации города. "Находимся на противопадковой дамбе от ж/д моста до очистных сооружений "Водоканала". Протяженность объекта - 2 километра 700 метров. Поднимаем гребень, так как пришел прогноз, что уровень воды будет выше критического. На дамбе работаем пятый день, порядка 650 волонтеров, курсантов, МЧС, полиции. В ночную смену около 200. Сегодня курсанты военного училища почти сутки отработали, их сменили МЧС. Сегодня работы закончатся, осталось 70-80 метров. В срок мы укладываемся и свою задачу выполним", - сообщил замглавы муниципалитета по городскому хозяйству Дмитрий Лизунов. Он отметил, что в 2017 году на этом месте была старая дамба, она не выдержала напора воды при разливе Ишима. После этого была построена новая, по своим параметрам, объемам, телу она раза в четыре больше, чем предыдущая - запас прочности приличный. В администрации города РИА Новости пояснили, что это завершающий этап по укреплению и повышению дамб в городе, все запланированные работы выполнены на всех гидротехнических сооружениях города. По данным информцентра правительства региона, уровень воды в реке Ишим в городе Ишим за сутки поднялся на 221 сантиметр и к 8.00 (6.00) субботы достиг 911 сантиметров, превысив критическую отметку на 61 сантиметр. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.

https://ria.ru/20240409/evakuatsiya-1938955058.html

https://ria.ru/20240415/pavodok-1940134604.html

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ишим (река), тюменская область, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия