https://ria.ru/20240420/ishim-1941182250.html

Вода в Ишиме в Тюменской области за шесть часов поднялась на 40 сантиметров

Вода в Ишиме в Тюменской области за шесть часов поднялась на 40 сантиметров - РИА Новости, 20.04.2024

Вода в Ишиме в Тюменской области за шесть часов поднялась на 40 сантиметров

Уровень реки Ишим у города Ишим Тюменской области достиг критического уровня и составил 861 сантиметр, сообщает администрация города. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T06:05

2024-04-20T06:05

2024-04-20T06:05

наводнения в россии — 2024

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Уровень реки Ишим у города Ишим Тюменской области достиг критического уровня и составил 861 сантиметр, сообщает администрация города."Уровень воды в реке Ишим у города Ишим достиг критериев опасного явления "половодье" - 20 апреля на 2 часа местного времени (00.00 мск) уровень составил 861 сантиметров над нулём поста. Подъём продолжается", - говорится в сообщении.По данным властей, ожидается затопление низководных мостов, садоводческих участков, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населёнными пунктами.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля.

https://ria.ru/20240418/frolova-1940697184.html

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

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наводнения в россии — 2024, ишим (река), тюменская область, тобол (река)