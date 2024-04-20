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Вода в Ишиме в Тюменской области за шесть часов поднялась на 40 сантиметров - РИА Новости, 20.04.2024
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06:05 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/ishim-1941182250.html
Вода в Ишиме в Тюменской области за шесть часов поднялась на 40 сантиметров
Вода в Ишиме в Тюменской области за шесть часов поднялась на 40 сантиметров - РИА Новости, 20.04.2024
Вода в Ишиме в Тюменской области за шесть часов поднялась на 40 сантиметров
Уровень реки Ишим у города Ишим Тюменской области достиг критического уровня и составил 861 сантиметр, сообщает администрация города. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T06:05
2024-04-20T06:05
наводнения в россии — 2024
ишим (река)
тюменская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Уровень реки Ишим у города Ишим Тюменской области достиг критического уровня и составил 861 сантиметр, сообщает администрация города."Уровень воды в реке Ишим у города Ишим достиг критериев опасного явления "половодье" - 20 апреля на 2 часа местного времени (00.00 мск) уровень составил 861 сантиметров над нулём поста. Подъём продолжается", - говорится в сообщении.По данным властей, ожидается затопление низководных мостов, садоводческих участков, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населёнными пунктами.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля.
https://ria.ru/20240418/frolova-1940697184.html
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наводнения в россии — 2024, ишим (река), тюменская область, тобол (река)
Наводнения в России — 2024, Ишим (река), Тюменская область, Тобол (река)
Вода в Ишиме в Тюменской области за шесть часов поднялась на 40 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 861 сантиметра

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Уровень реки Ишим у города Ишим Тюменской области достиг критического уровня и составил 861 сантиметр, сообщает администрация города.
«
"Уровень воды в реке Ишим у города Ишим достиг критериев опасного явления "половодье" - 20 апреля на 2 часа местного времени (00.00 мск) уровень составил 861 сантиметров над нулём поста. Подъём продолжается", - говорится в сообщении.
По данным властей, ожидается затопление низководных мостов, садоводческих участков, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населёнными пунктами.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля.
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Наводнения в России — 2024Ишим (река)Тюменская областьТобол (река)
 
 
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