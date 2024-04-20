https://ria.ru/20240420/gubernator-1941252630.html

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 20.04.2024

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T17:21

2024-04-20T17:21

2024-04-20T17:21

происшествия

липецкая область

игорь артамонов

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/00/1488620065_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_c5e58900d0cc64c02c6b38e04618126d.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. Ранее в 15.30 в Липецкой области был введен режим воздушной опасности. Также глава региона сообщал об обнаружении обломков двух летательных аппаратов в Хлевенском районе и Воловском округе Липецкой области. "Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240420/bespilotniki-1941238761.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, липецкая область, игорь артамонов