https://ria.ru/20240420/gubernator-1941252630.html
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 20.04.2024
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T17:21
2024-04-20T17:21
2024-04-20T17:21
происшествия
липецкая область
игорь артамонов
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. Ранее в 15.30 в Липецкой области был введен режим воздушной опасности. Также глава региона сообщал об обнаружении обломков двух летательных аппаратов в Хлевенском районе и Воловском округе Липецкой области. "Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240420/bespilotniki-1941238761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, липецкая область, игорь артамонов
Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов, Специальная военная операция на Украине
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Губернатор: в Липецкой области объявили отбой режима воздушной опасности