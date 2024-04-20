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В Оренбургской области более 16 тысяч абонентов остаются без газа - РИА Новости, 20.04.2024
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20:03 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/gaz-1941268656.html
В Оренбургской области более 16 тысяч абонентов остаются без газа
В Оренбургской области более 16 тысяч абонентов остаются без газа - РИА Новости, 20.04.2024
В Оренбургской области более 16 тысяч абонентов остаются без газа
На пострадавших от паводка территориях Оренбургской области восстановлено газоснабжение более 16 тысяч абонентов, без газа остаются 16,2 тысяч, сообщило... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T20:03
2024-04-20T20:03
происшествия
жкх
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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УФА, 20 апр - РИА Новости. На пострадавших от паводка территориях Оренбургской области восстановлено газоснабжение более 16 тысяч абонентов, без газа остаются 16,2 тысяч, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. "Восстановлено газоснабжение 16 556 абонентов. Без газоснабжения остаются 16 242 абонента", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240412/navodnenie-1939547015.html
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происшествия, жкх, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, ЖКХ, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Оренбургской области более 16 тысяч абонентов остаются без газа

В Оренбургской области восстановили газоснабжение более 16 тысяч абонентов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗатопленная улица в поселке 9-го января Оренбургской области
Затопленная улица в поселке 9-го января Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Затопленная улица в поселке 9-го января Оренбургской области
Читать ria.ru в
УФА, 20 апр - РИА Новости. На пострадавших от паводка территориях Оренбургской области восстановлено газоснабжение более 16 тысяч абонентов, без газа остаются 16,2 тысяч, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.
"Восстановлено газоснабжение 16 556 абонентов. Без газоснабжения остаются 16 242 абонента", - говорится в сообщении.
Наводнение в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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ПроисшествияЖКХОренбургская областьПрорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
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