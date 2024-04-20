https://ria.ru/20240420/gaz-1941268656.html

В Оренбургской области более 16 тысяч абонентов остаются без газа

В Оренбургской области более 16 тысяч абонентов остаются без газа - РИА Новости, 20.04.2024

В Оренбургской области более 16 тысяч абонентов остаются без газа

На пострадавших от паводка территориях Оренбургской области восстановлено газоснабжение более 16 тысяч абонентов, без газа остаются 16,2 тысяч, сообщило... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T20:03

2024-04-20T20:03

2024-04-20T20:03

происшествия

жкх

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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УФА, 20 апр - РИА Новости. На пострадавших от паводка территориях Оренбургской области восстановлено газоснабжение более 16 тысяч абонентов, без газа остаются 16,2 тысяч, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. "Восстановлено газоснабжение 16 556 абонентов. Без газоснабжения остаются 16 242 абонента", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240412/navodnenie-1939547015.html

оренбургская область

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024