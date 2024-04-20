https://ria.ru/20240420/gaz-1941268656.html
В Оренбургской области более 16 тысяч абонентов остаются без газа
В Оренбургской области более 16 тысяч абонентов остаются без газа - РИА Новости, 20.04.2024
В Оренбургской области более 16 тысяч абонентов остаются без газа
На пострадавших от паводка территориях Оренбургской области восстановлено газоснабжение более 16 тысяч абонентов, без газа остаются 16,2 тысяч, сообщило... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T20:03
2024-04-20T20:03
2024-04-20T20:03
происшествия
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оренбургская область
прорыв дамбы в орске
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УФА, 20 апр - РИА Новости. На пострадавших от паводка территориях Оренбургской области восстановлено газоснабжение более 16 тысяч абонентов, без газа остаются 16,2 тысяч, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. "Восстановлено газоснабжение 16 556 абонентов. Без газоснабжения остаются 16 242 абонента", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240412/navodnenie-1939547015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, ЖКХ, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Оренбургской области более 16 тысяч абонентов остаются без газа
В Оренбургской области восстановили газоснабжение более 16 тысяч абонентов