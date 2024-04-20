Французский политик обвинил Запад в разорении Франции
Политик Филиппо: отказ Запада от переговоров по Украине разоряет Францию
© Depositphotos.com / bellenaПариж
© Depositphotos.com / bellena
Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 апр – РИА Новости. Упорный отказ западных стран от проведения переговоров по ситуации на Украине не только приводит всё к большему числу жертв в конфликте, но и сказывается на Франции, разоряя её с каждым днём, заявил в субботу лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети X.
"Этот упорный отказ от переговоров и от мира с каждым днём усугубляет человеческие потери в этой войне, с каждым днём всё больше обедняя Францию и подвергая нас серьёзной опасности", - написал он на своей странице.
Политик указал на недавние слова французского премьера Габриэля Атталя о необходимости поддерживать Киев, чтобы украинцы якобы продолжали удерживать позиции в конфликте. По словам Филиппо, Атталю стоило сказать правду, которая заключается в том, что в случае дальнейшей помощи украинцы только продолжать погибать.
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"Их приносят в жертву "до последнего украинца" ради НАТО, ради глубинного государства", - написал лидер "Патриотов".
В связи с этим Филиппо призвал прекратить поставки Украине оружия и денег.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.