https://ria.ru/20240420/frantsiya-1941244587.html

Французский политик обвинил Запад в разорении Франции

Французский политик обвинил Запад в разорении Франции - РИА Новости, 20.04.2024

Французский политик обвинил Запад в разорении Франции

Упорный отказ западных стран от проведения переговоров по ситуации на Украине не только приводит всё к большему числу жертв в конфликте, но и сказывается на... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T16:20

2024-04-20T16:20

2024-04-20T16:20

в мире

москва

киев

флориан филиппо

габриэль атталь

владимир зеленский

франция

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ПАРИЖ, 20 апр – РИА Новости. Упорный отказ западных стран от проведения переговоров по ситуации на Украине не только приводит всё к большему числу жертв в конфликте, но и сказывается на Франции, разоряя её с каждым днём, заявил в субботу лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети X. "Этот упорный отказ от переговоров и от мира с каждым днём усугубляет человеческие потери в этой войне, с каждым днём всё больше обедняя Францию и подвергая нас серьёзной опасности", - написал он на своей странице. Политик указал на недавние слова французского премьера Габриэля Атталя о необходимости поддерживать Киев, чтобы украинцы якобы продолжали удерживать позиции в конфликте. По словам Филиппо, Атталю стоило сказать правду, которая заключается в том, что в случае дальнейшей помощи украинцы только продолжать погибать. "Их приносят в жертву "до последнего украинца" ради НАТО, ради глубинного государства", - написал лидер "Патриотов". В связи с этим Филиппо призвал прекратить поставки Украине оружия и денег. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20240201/frantsiya-1924712620.html

https://ria.ru/20240318/zelenskiy-1933991485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, киев, флориан филиппо, габриэль атталь, владимир зеленский, франция