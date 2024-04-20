Рейтинг@Mail.ru
Французский политик обвинил Запад в разорении Франции - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/frantsiya-1941244587.html
Французский политик обвинил Запад в разорении Франции
Французский политик обвинил Запад в разорении Франции - РИА Новости, 20.04.2024
Французский политик обвинил Запад в разорении Франции
Упорный отказ западных стран от проведения переговоров по ситуации на Украине не только приводит всё к большему числу жертв в конфликте, но и сказывается на... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T16:20
2024-04-20T16:20
в мире
москва
киев
флориан филиппо
габриэль атталь
владимир зеленский
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152744/03/1527440326_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_45fa8522cf874e70bfa57140697fd902.jpg
ПАРИЖ, 20 апр – РИА Новости. Упорный отказ западных стран от проведения переговоров по ситуации на Украине не только приводит всё к большему числу жертв в конфликте, но и сказывается на Франции, разоряя её с каждым днём, заявил в субботу лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети X. "Этот упорный отказ от переговоров и от мира с каждым днём усугубляет человеческие потери в этой войне, с каждым днём всё больше обедняя Францию и подвергая нас серьёзной опасности", - написал он на своей странице. Политик указал на недавние слова французского премьера Габриэля Атталя о необходимости поддерживать Киев, чтобы украинцы якобы продолжали удерживать позиции в конфликте. По словам Филиппо, Атталю стоило сказать правду, которая заключается в том, что в случае дальнейшей помощи украинцы только продолжать погибать. "Их приносят в жертву "до последнего украинца" ради НАТО, ради глубинного государства", - написал лидер "Патриотов". В связи с этим Филиппо призвал прекратить поставки Украине оружия и денег. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20240201/frantsiya-1924712620.html
https://ria.ru/20240318/zelenskiy-1933991485.html
москва
киев
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152744/03/1527440326_123:0:1900:1333_1920x0_80_0_0_6300c110a2ce8350797270b33812f331.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, киев, флориан филиппо, габриэль атталь, владимир зеленский, франция
В мире, Москва, Киев, Флориан Филиппо, Габриэль Атталь, Владимир Зеленский, Франция
Французский политик обвинил Запад в разорении Франции

Политик Филиппо: отказ Запада от переговоров по Украине разоряет Францию

© Depositphotos.com / bellenaПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Depositphotos.com / bellena
Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 апр – РИА Новости. Упорный отказ западных стран от проведения переговоров по ситуации на Украине не только приводит всё к большему числу жертв в конфликте, но и сказывается на Франции, разоряя её с каждым днём, заявил в субботу лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети X.
"Этот упорный отказ от переговоров и от мира с каждым днём усугубляет человеческие потери в этой войне, с каждым днём всё больше обедняя Францию и подвергая нас серьёзной опасности", - написал он на своей странице.
Вид на Эйфелеву башню в Париже - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Во Франции взбесились из-за перспективы изъятия денег у граждан для Украины
1 февраля, 06:27
Политик указал на недавние слова французского премьера Габриэля Атталя о необходимости поддерживать Киев, чтобы украинцы якобы продолжали удерживать позиции в конфликте. По словам Филиппо, Атталю стоило сказать правду, которая заключается в том, что в случае дальнейшей помощи украинцы только продолжать погибать.
«
"Их приносят в жертву "до последнего украинца" ради НАТО, ради глубинного государства", - написал лидер "Патриотов".
В связи с этим Филиппо призвал прекратить поставки Украине оружия и денег.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Во Франции обвинили Зеленского в наглости из-за критики выборов в России
18 марта, 13:35
 
В миреМоскваКиевФлориан ФилиппоГабриэль АттальВладимир ЗеленскийФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала