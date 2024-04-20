https://ria.ru/20240420/flot-1941210679.html
Путин поручил обновить малотоннажный рыбопромысловый флот
Путин поручил обновить малотоннажный рыбопромысловый флот - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил обновить малотоннажный рыбопромысловый флот
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по обновлению малотоннажного рыбопромыслового флота в Западном, Азово-Черноморском и... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T11:41
2024-04-20T11:41
2024-04-20T12:10
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по обновлению малотоннажного рыбопромыслового флота в Западном, Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском бассейнах, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: принять меры: по развитию биотехнологий, в том числе меры налогового стимулирования и стимулирования спроса на биотехнологическую продукцию; по обновлению рыбопромыслового флота (прежде всего малотоннажного) организаций, осуществляющих прибрежное рыболовство в Западном, Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском рыбохозяйственных бассейнах", - говорится в сообщении.Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240311/rybolovstvo-1932300200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил обновить малотоннажный рыбопромысловый флот
Путин поручил обновить малотоннажный рыбопромысловый флот в трех бассейнах