https://ria.ru/20240420/flot-1941210679.html

Путин поручил обновить малотоннажный рыбопромысловый флот

Путин поручил обновить малотоннажный рыбопромысловый флот - РИА Новости, 20.04.2024

Путин поручил обновить малотоннажный рыбопромысловый флот

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по обновлению малотоннажного рыбопромыслового флота в Западном, Азово-Черноморском и... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T11:41

2024-04-20T11:41

2024-04-20T12:10

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по обновлению малотоннажного рыбопромыслового флота в Западном, Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском бассейнах, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: принять меры: по развитию биотехнологий, в том числе меры налогового стимулирования и стимулирования спроса на биотехнологическую продукцию; по обновлению рыбопромыслового флота (прежде всего малотоннажного) организаций, осуществляющих прибрежное рыболовство в Западном, Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском рыбохозяйственных бассейнах", - говорится в сообщении.Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240311/rybolovstvo-1932300200.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин