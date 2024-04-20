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Рогов назвал гибель военкора "Известий" целенаправленным убийством - РИА Новости, 20.04.2024
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13:59 20.04.2024 (обновлено: 14:17 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/eremin-1941227470.html
Рогов назвал гибель военкора "Известий" целенаправленным убийством
Рогов назвал гибель военкора "Известий" целенаправленным убийством - РИА Новости, 20.04.2024
Рогов назвал гибель военкора "Известий" целенаправленным убийством
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:59
2024-04-20T14:17
россия
владимир рогов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал гибель военкора российского информационного телеканала "Известия" Семена Еремина целенаправленным убийством. В пятницу "Известия" сообщили о гибели в результате атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. "Известия" отмечают, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. "Это было целенаправленное убийство. Оператор вражеского дрона прекрасно знал, по кому бьет. Надпись "пресса" на бронежилетах, к сожалению, чаще повышение риска, чем гарантия того, что все будет спокойно. Убийство Еремина говорит о необходимости усилить линию фронта системой РЭБ, чтобы исключить подлые атаки украинских нацистов", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Общественная палата РФ намерена ходатайствовать о награждении Еремина орденом Мужества посмертно.
https://ria.ru/20240420/eremin-1941205710.html
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россия, владимир рогов, происшествия
Россия, Владимир Рогов, Происшествия
Рогов назвал гибель военкора "Известий" целенаправленным убийством

Рогов назвал гибель военкора "Известий" Еремина целенаправленным убийством

Военный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео
Военный корреспондент Известий Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал гибель военкора российского информационного телеканала "Известия" Семена Еремина целенаправленным убийством.
В пятницу "Известия" сообщили о гибели в результате атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. "Известия" отмечают, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью.
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"Это было целенаправленное убийство. Оператор вражеского дрона прекрасно знал, по кому бьет. Надпись "пресса" на бронежилетах, к сожалению, чаще повышение риска, чем гарантия того, что все будет спокойно. Убийство Еремина говорит о необходимости усилить линию фронта системой РЭБ, чтобы исключить подлые атаки украинских нацистов", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Общественная палата РФ намерена ходатайствовать о награждении Еремина орденом Мужества посмертно.
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