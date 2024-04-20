https://ria.ru/20240420/eremin-1941227470.html

Рогов назвал гибель военкора "Известий" целенаправленным убийством

Рогов назвал гибель военкора "Известий" целенаправленным убийством - РИА Новости, 20.04.2024

Рогов назвал гибель военкора "Известий" целенаправленным убийством

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T13:59

2024-04-20T13:59

2024-04-20T14:17

россия

владимир рогов

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал гибель военкора российского информационного телеканала "Известия" Семена Еремина целенаправленным убийством. В пятницу "Известия" сообщили о гибели в результате атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. "Известия" отмечают, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. "Это было целенаправленное убийство. Оператор вражеского дрона прекрасно знал, по кому бьет. Надпись "пресса" на бронежилетах, к сожалению, чаще повышение риска, чем гарантия того, что все будет спокойно. Убийство Еремина говорит о необходимости усилить линию фронта системой РЭБ, чтобы исключить подлые атаки украинских нацистов", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Общественная палата РФ намерена ходатайствовать о награждении Еремина орденом Мужества посмертно.

https://ria.ru/20240420/eremin-1941205710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир рогов, происшествия