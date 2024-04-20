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В Эквадоре объявили ЧС национального масштаба - РИА Новости, 20.04.2024
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04:12 20.04.2024 (обновлено: 05:50 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/ekvador-1941179218.html
В Эквадоре объявили ЧС национального масштаба
В Эквадоре объявили ЧС национального масштаба - РИА Новости, 20.04.2024
В Эквадоре объявили ЧС национального масштаба
Эквадорский лидер Даниэль Нобоа объявил двухмесячную чрезвычайную ситуацию национального масштаба в связи с масштабным кризисом в энергетической системе страны. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T04:12
2024-04-20T05:50
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МЕХИКО, 20 апр - РИА Новости. Эквадорский лидер Даниэль Нобоа объявил двухмесячную чрезвычайную ситуацию национального масштаба в связи с масштабным кризисом в энергетической системе страны."Объявить чрезвычайную ситуацию в связи с серьезными внутренними волнениями и общественными бедствиями на всей территории страны, вызванными чрезвычайной ситуацией в электроэнергетическом секторе, чтобы гарантировать непрерывность общественного электроэнергетического обслуживания", — говорится в статье президентского указа, выдержки из которого опубликовало издание Expreso. Указ о ЧС, который будет действовать в течение 60 дней, предписывает мобилизовать полицию и вооруженные силы для обеспечения безопасности критически важных объектов энергетической инфраструктуры, "чтобы предотвратить диверсии, террористические атаки и другие угрозы".Энергетический кризис на национальном уровне, связанный в основном с остановкой ГЭС на фоне засухи, выражается в регулярном отключении света потребителям по всему Эквадору на срок до восьми часов. Ситуацию усугубила приостановка поставок электроэнергии из соседней Колумбии, которая также переживает серьезную засуху и не имеет излишков для экспорта.Правительство Эквадора в среду направило в прокуратуру жалобу в связи с кризисом в энергетической системе в отношении 22 высокопоставленных сотрудников министерства энергетики и горнодобывающей промышленности, включая бывшего министра Андреа Арробо, которые, предположительно, намеренно скрывали важную для функционирования этой системы информацию и затягивали принятие решений.
https://ria.ru/20240419/ekvador-1940931214.html
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в мире, эквадор, колумбия
В мире, Эквадор, Колумбия
В Эквадоре объявили ЧС национального масштаба

Президент Эквадора Нобоа объявил двухмесячную ЧС на фоне энергетического кризиса

© Pixabay / DEZALBКито, Эквадор
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Pixabay / DEZALB
Кито, Эквадор. Архивное фото
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МЕХИКО, 20 апр - РИА Новости. Эквадорский лидер Даниэль Нобоа объявил двухмесячную чрезвычайную ситуацию национального масштаба в связи с масштабным кризисом в энергетической системе страны.
«
"Объявить чрезвычайную ситуацию в связи с серьезными внутренними волнениями и общественными бедствиями на всей территории страны, вызванными чрезвычайной ситуацией в электроэнергетическом секторе, чтобы гарантировать непрерывность общественного электроэнергетического обслуживания", — говорится в статье президентского указа, выдержки из которого опубликовало издание Expreso.
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Указ о ЧС, который будет действовать в течение 60 дней, предписывает мобилизовать полицию и вооруженные силы для обеспечения безопасности критически важных объектов энергетической инфраструктуры, "чтобы предотвратить диверсии, террористические атаки и другие угрозы".
Энергетический кризис на национальном уровне, связанный в основном с остановкой ГЭС на фоне засухи, выражается в регулярном отключении света потребителям по всему Эквадору на срок до восьми часов. Ситуацию усугубила приостановка поставок электроэнергии из соседней Колумбии, которая также переживает серьезную засуху и не имеет излишков для экспорта.
Правительство Эквадора в среду направило в прокуратуру жалобу в связи с кризисом в энергетической системе в отношении 22 высокопоставленных сотрудников министерства энергетики и горнодобывающей промышленности, включая бывшего министра Андреа Арробо, которые, предположительно, намеренно скрывали важную для функционирования этой системы информацию и затягивали принятие решений.
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