https://ria.ru/20240420/donbass-1941079941.html

"Кровавая Пасха". Как Украина нанесла первый удар по Донбассу

"Кровавая Пасха". Как Украина нанесла первый удар по Донбассу - РИА Новости, 20.04.2024

"Кровавая Пасха". Как Украина нанесла первый удар по Донбассу

Десять лет назад в Донбассе пролилась первая кровь гражданской войны. В ночь на 20 апреля диверсионная группа "Правого сектора"* напала на блокпост ополченцев в РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T08:00

2024-04-20T08:00

2024-04-20T08:04

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донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Андрей Игорев. Десять лет назад в Донбассе пролилась первая кровь гражданской войны. В ночь на 20 апреля диверсионная группа "Правого сектора"* напала на блокпост ополченцев в Былбасовке под Славянском. Несколько человек погибли. Несмотря на это, тогда мало кто верил, что всего через неделю ВСУ начнут обстреливать мирные города из артиллерии. О событиях тех дней — в материале РИА Новости.Накануне войныК середине апреля 2014-го Донбасс уже прошел точку невозврата. Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости, а переходное правительство в Киеве в ответ ввело в мятежных регионах режим антитеррористической операции (АТО). Из западных и центральных регионов на восток потянулись эшелоны с боевой техникой, небо Донбасса круглосуточно патрулировали украинские истребители. Однако ни руководство ЛНР и ДНР, ни простые люди не верили, что ВСУ откроют огонь.Донецк в те дни был абсолютно мирным городом. Работали магазины, рестораны и ночные клубы, на улицах по вечерам гуляли толпы молодежи, никаких перебоев с водой и электричеством, принимал и отправлял рейсы еще не разрушенный суперсовременный аэропорт имени Сергея Прокофьева, реконструированный к чемпионату Европы по футболу в 2012-м. На сторонников Майдана здесь никто не смотрел косо. Со зданий не срывали украинские флаги, митингам "за едину Украину" не мешали, в город приезжала Юлия Тимошенко.В Сети полно кадров тех дней. Гарнизон Славянска без единого выстрела разоружил колонну украинских десантников, отжав у них знаменитую "Нону" — первое артиллерийское орудие формирующегося ополчения. Жители сел голыми руками останавливали бронетехнику ВСУ и недоуменно спрашивали у экипажей: "Хлопцы, куда вы? Мы же свои!" Те в ответ опускали глаза и глушили моторы. Они тоже не верили, что все это всерьез.Зато политики в киевских кабинетах делали заявления одно кровожаднее другого: от яйценюковской "кули в лоб" до филатовского "вешать будем потом". Там уже выбрали силовое решение, заручившись дипломатической поддержкой западных кураторов. И торопили ультраправые организации, благодаря которым и удалось свергнуть законно избранного Виктора Януковича. Радикалы и нанесли первый удар.Атака правосековНа Пасху, в ночь на 20 апреля 2014-го, спустя час после того, как во всех православных храмах Украины огласили радостную весть "Христос Воскресе!", к блокпосту под Славянском у деревни Былбасовка подъехали четыре затонированных джипа. Этот пикет местные жители организовали на западной дороге, ведущей в город. Круглосуточное дежурство, из оружия — дедовская двустволка и черенки от лопат. Караул грелся у костра, не ожидая нападения. Спохватились слишком поздно.Из внедорожников выскочили люди со стрелковым оружием и открыли шквальный огонь. Один ополченец убит, двое ранены. Остальные бросились в лес. Однако стрельбу услышали в городе, кто-то по телефону успел позвонить в штаб оперативному дежурному. В итоге на захваченном блокпосту нападавшие пробыли от силы полчаса. Подоспевшая подмога выбила захватчиков, которые при этом понесли потери. Тут данные разнятся. Говорят о двух убитых и двух сожженных внедорожниках. У ополчения — от пяти погибших. Наутро фото сгоревшего джипа обошло все информационные агентства.В машинах нападавших ополченцы обнаружили спутниковые карты с отмеченными блокпостами и местами базирования сил самообороны, сигнальные мины-растяжки, индивидуальные аптечки украинской армии с надписью "выбираем только украинское". Другие трофеи: наградной жетон "Правого сектора"* с девизом "Создашь украинскую державу или погибнешь за нее" под номером 20, визитка Дмитро Яроша. И конечно, оружие — автомат Калашникова, пистолет Макарова, а также немецкий пулемет МГ-42 времен Великой Отечественной. Сомнений в том, кто атаковал блокпост, не осталось.Это серьезно перепугало местных. Сын одного из погибших Максим крайне не хотел беседовать с журналистами. Боялся, что каратели вернутся ночью и вырежут всю семью. Отца убили на его глазах, самого Максима легко ранило. Он признался, что их блокпост в округе был единственный без оружия. Думали, если украинская армия пойдет, они их просто остановят, примутся уговаривать. А правосеки сразу начали стрелять, без разговоров. Майданная власть впервые продемонстрировала жителям востока Украины свое истинное лицо.Судьбоносное 2 маяВ Славянске ввели комендантский час с полуночи до шести утра. Силы самообороны патрулировали город в поисках диверсантов и информаторов противника. Стало очевидно, что в случае горячей фазы город примет на себя первый удар. Над Славянском барражировали украинские вертолеты. На город сбрасывали листовки, в которых ополченцев именовали не иначе как террористами и сепаратистами. На гору Карачун — местную высоту, доминирующую над окрестностями, ВСУ подтянули артиллерию. Но люди все еще верили, что обойдется.А рано утром 2 мая украинские военные обстреляли Славянск из гаубиц и РСЗО. Били куда попало: по домам, площадям, больницам, подстанциям. Позже в тот же день в Одессе радикалы заживо сожгли в здании профсоюзов десятки сторонников Антимайдана. А четыре дня спустя силовики расстреляли митингующих в Мариуполе. Даже у самых прожженных оптимистов пропали последние иллюзии, дончане массово записывались в ополчение, чтобы с оружием в руках защищать свои дома от агрессора.А Славянск навсегда вошел в историю как город, первым давший отпор. Небольшой отряд ополченцев оборонял его против многократно превосходящих сил противника вплоть до июля, когда командование приняло решение вывести остатки бойцов и техники в Донецк. Именно они составили костяк донецкого и луганского корпусов, которые вплоть до 24 февраля 2022-го фактически в одиночку сдерживали ВСУ на ключевых направлениях.Сейчас эти бойцы — кадровые военнослужащие российской армии. И они не теряют надежды вновь поднять свои знамена над Славянском, в котором десять лет назад началась война.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240419/pomosch-1940819536.html

https://ria.ru/20240411/avdeevka-1939087695.html

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славянск, украина, донбасс, вооруженные силы украины, правый сектор, днр, лнр