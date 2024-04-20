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"Кровавая Пасха". Как Украина нанесла первый удар по Донбассу - РИА Новости, 20.04.2024
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08:00 20.04.2024 (обновлено: 08:04 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/donbass-1941079941.html
"Кровавая Пасха". Как Украина нанесла первый удар по Донбассу
"Кровавая Пасха". Как Украина нанесла первый удар по Донбассу - РИА Новости, 20.04.2024
"Кровавая Пасха". Как Украина нанесла первый удар по Донбассу
Десять лет назад в Донбассе пролилась первая кровь гражданской войны. В ночь на 20 апреля диверсионная группа "Правого сектора"* напала на блокпост ополченцев в РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T08:00
2024-04-20T08:04
славянск
украина
донбасс
вооруженные силы украины
правый сектор
днр
лнр
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Андрей Игорев. Десять лет назад в Донбассе пролилась первая кровь гражданской войны. В ночь на 20 апреля диверсионная группа "Правого сектора"* напала на блокпост ополченцев в Былбасовке под Славянском. Несколько человек погибли. Несмотря на это, тогда мало кто верил, что всего через неделю ВСУ начнут обстреливать мирные города из артиллерии. О событиях тех дней — в материале РИА Новости.Накануне войныК середине апреля 2014-го Донбасс уже прошел точку невозврата. Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости, а переходное правительство в Киеве в ответ ввело в мятежных регионах режим антитеррористической операции (АТО). Из западных и центральных регионов на восток потянулись эшелоны с боевой техникой, небо Донбасса круглосуточно патрулировали украинские истребители. Однако ни руководство ЛНР и ДНР, ни простые люди не верили, что ВСУ откроют огонь.Донецк в те дни был абсолютно мирным городом. Работали магазины, рестораны и ночные клубы, на улицах по вечерам гуляли толпы молодежи, никаких перебоев с водой и электричеством, принимал и отправлял рейсы еще не разрушенный суперсовременный аэропорт имени Сергея Прокофьева, реконструированный к чемпионату Европы по футболу в 2012-м. На сторонников Майдана здесь никто не смотрел косо. Со зданий не срывали украинские флаги, митингам "за едину Украину" не мешали, в город приезжала Юлия Тимошенко.В Сети полно кадров тех дней. Гарнизон Славянска без единого выстрела разоружил колонну украинских десантников, отжав у них знаменитую "Нону" — первое артиллерийское орудие формирующегося ополчения. Жители сел голыми руками останавливали бронетехнику ВСУ и недоуменно спрашивали у экипажей: "Хлопцы, куда вы? Мы же свои!" Те в ответ опускали глаза и глушили моторы. Они тоже не верили, что все это всерьез.Зато политики в киевских кабинетах делали заявления одно кровожаднее другого: от яйценюковской "кули в лоб" до филатовского "вешать будем потом". Там уже выбрали силовое решение, заручившись дипломатической поддержкой западных кураторов. И торопили ультраправые организации, благодаря которым и удалось свергнуть законно избранного Виктора Януковича. Радикалы и нанесли первый удар.Атака правосековНа Пасху, в ночь на 20 апреля 2014-го, спустя час после того, как во всех православных храмах Украины огласили радостную весть "Христос Воскресе!", к блокпосту под Славянском у деревни Былбасовка подъехали четыре затонированных джипа. Этот пикет местные жители организовали на западной дороге, ведущей в город. Круглосуточное дежурство, из оружия — дедовская двустволка и черенки от лопат. Караул грелся у костра, не ожидая нападения. Спохватились слишком поздно.Из внедорожников выскочили люди со стрелковым оружием и открыли шквальный огонь. Один ополченец убит, двое ранены. Остальные бросились в лес. Однако стрельбу услышали в городе, кто-то по телефону успел позвонить в штаб оперативному дежурному. В итоге на захваченном блокпосту нападавшие пробыли от силы полчаса. Подоспевшая подмога выбила захватчиков, которые при этом понесли потери. Тут данные разнятся. Говорят о двух убитых и двух сожженных внедорожниках. У ополчения — от пяти погибших. Наутро фото сгоревшего джипа обошло все информационные агентства.В машинах нападавших ополченцы обнаружили спутниковые карты с отмеченными блокпостами и местами базирования сил самообороны, сигнальные мины-растяжки, индивидуальные аптечки украинской армии с надписью "выбираем только украинское". Другие трофеи: наградной жетон "Правого сектора"* с девизом "Создашь украинскую державу или погибнешь за нее" под номером 20, визитка Дмитро Яроша. И конечно, оружие — автомат Калашникова, пистолет Макарова, а также немецкий пулемет МГ-42 времен Великой Отечественной. Сомнений в том, кто атаковал блокпост, не осталось.Это серьезно перепугало местных. Сын одного из погибших Максим крайне не хотел беседовать с журналистами. Боялся, что каратели вернутся ночью и вырежут всю семью. Отца убили на его глазах, самого Максима легко ранило. Он признался, что их блокпост в округе был единственный без оружия. Думали, если украинская армия пойдет, они их просто остановят, примутся уговаривать. А правосеки сразу начали стрелять, без разговоров. Майданная власть впервые продемонстрировала жителям востока Украины свое истинное лицо.Судьбоносное 2 маяВ Славянске ввели комендантский час с полуночи до шести утра. Силы самообороны патрулировали город в поисках диверсантов и информаторов противника. Стало очевидно, что в случае горячей фазы город примет на себя первый удар. Над Славянском барражировали украинские вертолеты. На город сбрасывали листовки, в которых ополченцев именовали не иначе как террористами и сепаратистами. На гору Карачун — местную высоту, доминирующую над окрестностями, ВСУ подтянули артиллерию. Но люди все еще верили, что обойдется.А рано утром 2 мая украинские военные обстреляли Славянск из гаубиц и РСЗО. Били куда попало: по домам, площадям, больницам, подстанциям. Позже в тот же день в Одессе радикалы заживо сожгли в здании профсоюзов десятки сторонников Антимайдана. А четыре дня спустя силовики расстреляли митингующих в Мариуполе. Даже у самых прожженных оптимистов пропали последние иллюзии, дончане массово записывались в ополчение, чтобы с оружием в руках защищать свои дома от агрессора.А Славянск навсегда вошел в историю как город, первым давший отпор. Небольшой отряд ополченцев оборонял его против многократно превосходящих сил противника вплоть до июля, когда командование приняло решение вывести остатки бойцов и техники в Донецк. Именно они составили костяк донецкого и луганского корпусов, которые вплоть до 24 февраля 2022-го фактически в одиночку сдерживали ВСУ на ключевых направлениях.Сейчас эти бойцы — кадровые военнослужащие российской армии. И они не теряют надежды вновь поднять свои знамена над Славянском, в котором десять лет назад началась война.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240419/pomosch-1940819536.html
https://ria.ru/20240411/avdeevka-1939087695.html
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РИА Новости
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славянск, украина, донбасс, вооруженные силы украины, правый сектор, днр, лнр
Славянск, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Правый сектор, ДНР, ЛНР
"Кровавая Пасха". Как Украина нанесла первый удар по Донбассу

10 лет назад украинские радикалы напали на блокпост ополченцев под Славянском

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСлавянск поле боев украинской армии с ополченцами
Славянск поле боев украинской армии с ополченцами - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Андрей Игорев. Десять лет назад в Донбассе пролилась первая кровь гражданской войны. В ночь на 20 апреля диверсионная группа "Правого сектора"* напала на блокпост ополченцев в Былбасовке под Славянском. Несколько человек погибли. Несмотря на это, тогда мало кто верил, что всего через неделю ВСУ начнут обстреливать мирные города из артиллерии. О событиях тех дней — в материале РИА Новости.

Накануне войны

К середине апреля 2014-го Донбасс уже прошел точку невозврата. Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости, а переходное правительство в Киеве в ответ ввело в мятежных регионах режим антитеррористической операции (АТО). Из западных и центральных регионов на восток потянулись эшелоны с боевой техникой, небо Донбасса круглосуточно патрулировали украинские истребители. Однако ни руководство ЛНР и ДНР, ни простые люди не верили, что ВСУ откроют огонь.
Донецк в те дни был абсолютно мирным городом. Работали магазины, рестораны и ночные клубы, на улицах по вечерам гуляли толпы молодежи, никаких перебоев с водой и электричеством, принимал и отправлял рейсы еще не разрушенный суперсовременный аэропорт имени Сергея Прокофьева, реконструированный к чемпионату Европы по футболу в 2012-м. На сторонников Майдана здесь никто не смотрел косо. Со зданий не срывали украинские флаги, митингам "за едину Украину" не мешали, в город приезжала Юлия Тимошенко.
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В Сети полно кадров тех дней. Гарнизон Славянска без единого выстрела разоружил колонну украинских десантников, отжав у них знаменитую "Нону" — первое артиллерийское орудие формирующегося ополчения. Жители сел голыми руками останавливали бронетехнику ВСУ и недоуменно спрашивали у экипажей: "Хлопцы, куда вы? Мы же свои!" Те в ответ опускали глаза и глушили моторы. Они тоже не верили, что все это всерьез.
Зато политики в киевских кабинетах делали заявления одно кровожаднее другого: от яйценюковской "кули в лоб" до филатовского "вешать будем потом". Там уже выбрали силовое решение, заручившись дипломатической поддержкой западных кураторов. И торопили ультраправые организации, благодаря которым и удалось свергнуть законно избранного Виктора Януковича. Радикалы и нанесли первый удар.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМитингующие заняли отдел милиции и горсовет в Константиновке
Митингующие заняли отдел милиции и горсовет в Константиновке - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Митингующие заняли отдел милиции и горсовет в Константиновке

Атака правосеков

На Пасху, в ночь на 20 апреля 2014-го, спустя час после того, как во всех православных храмах Украины огласили радостную весть "Христос Воскресе!", к блокпосту под Славянском у деревни Былбасовка подъехали четыре затонированных джипа. Этот пикет местные жители организовали на западной дороге, ведущей в город. Круглосуточное дежурство, из оружия — дедовская двустволка и черенки от лопат. Караул грелся у костра, не ожидая нападения. Спохватились слишком поздно.
Из внедорожников выскочили люди со стрелковым оружием и открыли шквальный огонь. Один ополченец убит, двое ранены. Остальные бросились в лес. Однако стрельбу услышали в городе, кто-то по телефону успел позвонить в штаб оперативному дежурному. В итоге на захваченном блокпосту нападавшие пробыли от силы полчаса. Подоспевшая подмога выбила захватчиков, которые при этом понесли потери. Тут данные разнятся. Говорят о двух убитых и двух сожженных внедорожниках. У ополчения — от пяти погибших. Наутро фото сгоревшего джипа обошло все информационные агентства.
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В машинах нападавших ополченцы обнаружили спутниковые карты с отмеченными блокпостами и местами базирования сил самообороны, сигнальные мины-растяжки, индивидуальные аптечки украинской армии с надписью "выбираем только украинское". Другие трофеи: наградной жетон "Правого сектора"* с девизом "Создашь украинскую державу или погибнешь за нее" под номером 20, визитка Дмитро Яроша. И конечно, оружие — автомат Калашникова, пистолет Макарова, а также немецкий пулемет МГ-42 времен Великой Отечественной. Сомнений в том, кто атаковал блокпост, не осталось.
Это серьезно перепугало местных. Сын одного из погибших Максим крайне не хотел беседовать с журналистами. Боялся, что каратели вернутся ночью и вырежут всю семью. Отца убили на его глазах, самого Максима легко ранило. Он признался, что их блокпост в округе был единственный без оружия. Думали, если украинская армия пойдет, они их просто остановят, примутся уговаривать. А правосеки сразу начали стрелять, без разговоров. Майданная власть впервые продемонстрировала жителям востока Украины свое истинное лицо.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПоследствия боев украинской армии с ополченцами в окрестностях Славянска
Последствия боев украинской армии с ополченцами в окрестностях Славянска - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Последствия боев украинской армии с ополченцами в окрестностях Славянска

Судьбоносное 2 мая

В Славянске ввели комендантский час с полуночи до шести утра. Силы самообороны патрулировали город в поисках диверсантов и информаторов противника. Стало очевидно, что в случае горячей фазы город примет на себя первый удар. Над Славянском барражировали украинские вертолеты. На город сбрасывали листовки, в которых ополченцев именовали не иначе как террористами и сепаратистами. На гору Карачун — местную высоту, доминирующую над окрестностями, ВСУ подтянули артиллерию. Но люди все еще верили, что обойдется.
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А рано утром 2 мая украинские военные обстреляли Славянск из гаубиц и РСЗО. Били куда попало: по домам, площадям, больницам, подстанциям. Позже в тот же день в Одессе радикалы заживо сожгли в здании профсоюзов десятки сторонников Антимайдана. А четыре дня спустя силовики расстреляли митингующих в Мариуполе. Даже у самых прожженных оптимистов пропали последние иллюзии, дончане массово записывались в ополчение, чтобы с оружием в руках защищать свои дома от агрессора.
А Славянск навсегда вошел в историю как город, первым давший отпор. Небольшой отряд ополченцев оборонял его против многократно превосходящих сил противника вплоть до июля, когда командование приняло решение вывести остатки бойцов и техники в Донецк. Именно они составили костяк донецкого и луганского корпусов, которые вплоть до 24 февраля 2022-го фактически в одиночку сдерживали ВСУ на ключевых направлениях.
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкПоследствия артобстрела Славянска украинскими военными
Последствия артобстрела Славянска украинскими военными - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Последствия артобстрела Славянска украинскими военными
Сейчас эти бойцы — кадровые военнослужащие российской армии. И они не теряют надежды вновь поднять свои знамена над Славянском, в котором десять лет назад началась война.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
СлавянскУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныПравый секторДНРЛНР
 
 
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