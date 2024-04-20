https://ria.ru/20240420/dnr-1941170505.html
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.04.2024
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 103 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T00:12
2024-04-20T00:12
2024-04-20T00:12
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925534044_0:432:2664:1931_1920x0_80_0_0_7e51905778062e54874872a663b6ea10.jpg
ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 103 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Восемь обстрелов - на донецком направлении. Двадцать три обстрела - на горловском направлении. Всего выпущено 103 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. По данным представительства, поступили данные о гибели одного гражданского лица и ранении трех мирных жителей.
https://ria.ru/20231216/obstrel-1916190399.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925534044_0:25:2664:2023_1920x0_80_0_0_16af919ccfa4c2f4dad68dd04b1fc753.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 103 боеприпаса