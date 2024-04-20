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Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:12 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/dnr-1941170505.html
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.04.2024
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 103 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T00:12
2024-04-20T00:12
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 103 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Восемь обстрелов - на донецком направлении. Двадцать три обстрела - на горловском направлении. Всего выпущено 103 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. По данным представительства, поступили данные о гибели одного гражданского лица и ранении трех мирных жителей.
https://ria.ru/20231216/obstrel-1916190399.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 103 боеприпаса

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК на месте обстрела
Сотрудник СЦКК на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник СЦКК на месте обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 103 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Тридцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Восемь обстрелов - на донецком направлении. Двадцать три обстрела - на горловском направлении. Всего выпущено 103 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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