https://ria.ru/20240420/diktant-1940805794.html

Акция "Тотальный диктант"

Акция "Тотальный диктант" - РИА Новости, 20.04.2024

Акция "Тотальный диктант"

"Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T00:25

2024-04-20T00:25

2024-04-20T00:25

справки

россия

борис стругацкий

павел басинский

гузель яхина

тотальный диктант

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940807570_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_eeed215330595eeb0dd09806749dc002.jpg

"Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.Цель акции состоит в том, чтобы показать, как важно быть грамотным для каждого человека, убедить, что заниматься русским языком увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски."Тотальный диктант" – это общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатором акции выступает фонд "Тотальный диктант" из Новосибирска.Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.Он проводится анонимно – никто из участников не обязан указывать свое настоящее имя."Тотальный диктант" проходит один раз в год, в один и тот же день во всех городах. Все участники пишут один и тот же текст (или разные части одного и того же текста). Везде мероприятие проходит по одному, заранее определенному, централизованно разработанному сценарию. Все проверочные комиссии руководствуются одними и теми же, заранее разработанными критериями при проверке и оценке работ.Во главе каждой проверочной комиссии стоит профессиональный преподаватель-филолог."Тотальный диктант" гораздо сложнее школьного диктанта. В школе под диктовку пишут упрощенный, адаптированный текст, почти не допускающий вариантов ни в орфографии, ни в пунктуации. В написанных современными российскими писателями текстах "Тотального диктанта" во многих случаях возможны несколько вариантов расстановки знаков препинания. Акция "Тотальный диктант" способствует развенчанию нескольких распространенных мифов о русском языке. Во-первых, мифа о том, что правописание не допускает вариантов, и о том, что пятерка на уроке русского языка в школе означает идеальную грамотность. Во-вторых, акция развенчивает миф о том, что носители русского языка "безграмотны". Отличные оценки за "Тотальный диктант" говорят о том, что несколько тысяч человек ежегодно пишут неадаптированный текст с пунктуационными трудностями, орфограммами и словами, которые не изучались в школе, без ошибок или с минимальным их количеством. Каждую работу проверяют минимум два раза, а пограничные случаи (между тройкой и четверкой, между двойкой и тройкой) и пятерки – минимум три раза. Для тех, кто изучает русский язык как иностранный или неродной, предусмотрен тест TruD. Он появился в диктанте в 2016 году. Название теста образовано из аббревиатуры Totalny Diktant и известного элемента ru. TruD – неотъемлемая часть диктанта, поэтому порядок проведения акции максимально приближен к алгоритму проведения диктанта. Тест TruD составляет специальная группа при Филологическом совете "Тотального диктанта". Первый "Тотальный диктант" состоялся 11 марта 2004 года как студенческая акция "Глум-клуба" – творческого объединения Новосибирского государственного университета (НГУ). В 2004-2008 годах диктаторами – так называют людей, диктующих для аудитории текст диктанта, – были преподаватели НГУ.В 2009 году организаторы пригласили читать диктант певца и перформансиста Псоя Короленко. Тогда в мероприятии приняли участие около 650 человек.В 2010 году у акции появился экспертный совет, в который вошли филологи. "Тотальный диктант" собрал свыше двух с половиной тысяч участников. Текст специально для акции написал писатель-фантаст Борис Стругацкий. "Тотальный диктант-2010" получил Национальную премию в области общественных связей "Серебряный лучник" как лучший российский общественный проект. В 2011 году диктант написали больше четырех тысяч человек в России, впервые он прошел за пределами РФ – в США. В том же году был создан фонд поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант". В разные годы авторами текста для акции были известные литераторы Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Андрей Геласимов и др. За годы существования мероприятия его участниками стали в общей сложности около четырех миллионов человек из 2367 городов мира."Тотальный диктант" стал не только однодневной просветительской акцией, но и целым комплексом мероприятий по продвижению русского языка. Организаторы на протяжении всего года устраивают различные онлайн-курсы, онлайн-школы, фестивали грамотности, которые позволяют ближе познакомиться с русским языком, литературой и культурой. В 2022 году участие в акции приняли более 780 тысяч человек, которые написали под диктовку фрагменты текста Марины Степновой "Девятисотый".В 2023 году участниками мероприятия стали более 456 тысяч человек, автором текста стал писатель Василий Авченко. 2024 год является юбилейным для "Тотального диктанта".Акция пройдет 20 апреля и охватит 41 страну и почти 700 городов.Столицей "Тотального диктанта" станет Томск, где на главной площадке мероприятия – в конгресс-центре "Рубин" в Академгородке – свой текст прочитает писательница Анна Матвеева. На других площадках "Тотального диктанта" в роли диктующих выступят звезды телевидения, театра, кино и спорта.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, борис стругацкий, павел басинский, гузель яхина, тотальный диктант