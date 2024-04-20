https://ria.ru/20240420/biotekhnologii-1941209363.html

Путин поручил стимулировать спрос на биотехнологическую продукцию

Путин поручил стимулировать спрос на биотехнологическую продукцию - РИА Новости, 20.04.2024

Путин поручил стимулировать спрос на биотехнологическую продукцию

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять меры налогового стимулирования и стимулирования спроса на биотехнологическую продукцию, сообщается в перечне РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T11:32

2024-04-20T11:32

2024-04-20T15:26

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять меры налогового стимулирования и стимулирования спроса на биотехнологическую продукцию, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: принять меры по развитию биотехнологий, в том числе меры налогового стимулирования и стимулирования спроса на биотехнологическую продукцию; по обновлению рыбопромыслового флота (прежде всего малотоннажного) организаций, осуществляющих прибрежное рыболовство в Западном, Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском рыбохозяйственных бассейнах", - говорится в сообщении.Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Также кабмину поручено "рассмотреть вопрос об унификации ставки налога на добавленную стоимость в отношении операций по реализации иностранных и отечественных племенной продукции (материала) и племенных животных". Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июня.

https://ria.ru/20240420/putin-1941228598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин