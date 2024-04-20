Путин поручил стимулировать спрос на биотехнологическую продукцию
Путин поручил принять меры стимулирования спроса на биотехнологическую продукцию
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять меры налогового стимулирования и стимулирования спроса на биотехнологическую продукцию, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: принять меры по развитию биотехнологий, в том числе меры налогового стимулирования и стимулирования спроса на биотехнологическую продукцию; по обновлению рыбопромыслового флота (прежде всего малотоннажного) организаций, осуществляющих прибрежное рыболовство в Западном, Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском рыбохозяйственных бассейнах", - говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Также кабмину поручено "рассмотреть вопрос об унификации ставки налога на добавленную стоимость в отношении операций по реализации иностранных и отечественных племенной продукции (материала) и племенных животных". Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июня.
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