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Путин поручил стимулировать спрос на биотехнологическую продукцию - РИА Новости, 20.04.2024
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11:32 20.04.2024 (обновлено: 15:26 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/biotekhnologii-1941209363.html
Путин поручил стимулировать спрос на биотехнологическую продукцию
Путин поручил стимулировать спрос на биотехнологическую продукцию - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил стимулировать спрос на биотехнологическую продукцию
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять меры налогового стимулирования и стимулирования спроса на биотехнологическую продукцию, сообщается в перечне РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T11:32
2024-04-20T15:26
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять меры налогового стимулирования и стимулирования спроса на биотехнологическую продукцию, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: принять меры по развитию биотехнологий, в том числе меры налогового стимулирования и стимулирования спроса на биотехнологическую продукцию; по обновлению рыбопромыслового флота (прежде всего малотоннажного) организаций, осуществляющих прибрежное рыболовство в Западном, Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском рыбохозяйственных бассейнах", - говорится в сообщении.Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Также кабмину поручено "рассмотреть вопрос об унификации ставки налога на добавленную стоимость в отношении операций по реализации иностранных и отечественных племенной продукции (материала) и племенных животных". Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июня.
https://ria.ru/20240420/putin-1941228598.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил стимулировать спрос на биотехнологическую продукцию

Путин поручил принять меры стимулирования спроса на биотехнологическую продукцию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять меры налогового стимулирования и стимулирования спроса на биотехнологическую продукцию, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: принять меры по развитию биотехнологий, в том числе меры налогового стимулирования и стимулирования спроса на биотехнологическую продукцию; по обновлению рыбопромыслового флота (прежде всего малотоннажного) организаций, осуществляющих прибрежное рыболовство в Западном, Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском рыбохозяйственных бассейнах", - говорится в сообщении.
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Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Также кабмину поручено "рассмотреть вопрос об унификации ставки налога на добавленную стоимость в отношении операций по реализации иностранных и отечественных племенной продукции (материала) и племенных животных". Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июня.
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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