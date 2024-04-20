https://ria.ru/20240420/biblionoch-1940388781.html

"БеспринцЫпные чтения" и медитации с пледом: куда пойти на "Библионочь"

"БеспринцЫпные чтения" и медитации с пледом: куда пойти на "Библионочь" - РИА Новости, 20.04.2024

"БеспринцЫпные чтения" и медитации с пледом: куда пойти на "Библионочь"

По всей стране 20 апреля пройдет ежегодная акция "Библионочь". О том, где встретиться с актером Константином Крюковым и публицистом Александром Цыпкиным,... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T08:00

2024-04-20T08:00

2024-04-20T08:04

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Жанна Старицына. По всей стране 20 апреля пройдет ежегодная акция "Библионочь". О том, где встретиться с актером Константином Крюковым и публицистом Александром Цыпкиным, прокачать творческие способности, наладить здоровый сон с помощью медитаций и принять участие в мастер-классе по китайской живописи, — в материале РИА Новости."Слово пацана" и сказки в МосквеРоссийская государственная библиотека впервые проведет основную программу акции в Доме Пашкова. Во дворе гостей ждут спектакли и DJ-сет от "VK Музыки", в бальном зале — литературные встречи и паблик-токи. Писатель Роберт Гараев и актер Лев Зулькарнаев обсудят тему "Слово пацана — книги и кино в воспитании молодежи".Автор произведений о Льве Толстом, лауреат премии "Большая книга" Павел Басинский и актер Константин Крюков проведут батл "Вечна ли классика?". Публицист Александр Цыпкин и ведущий Леонид Каневский устроят "БеспринцЫпные чтения. Версия в библиотеке". А завершит вечер концерт группы "Моя Мишель".Для детей устраивают "Библиосумерки". В РГБ ждут малышей от трех лет на кукольные спектакли, театрализованные занятия, мастер-классы, показы мультфильмов и диафильмов. Среди приглашенных актеров театра и кино — Андрей Гайдулян, его супруга Александра Велескевич и Полина Цыганова с мамой Ириной Леоновой.В библиотеке имени Ф. М. Достоевского архитектор Николай Шабунин прочитает лекцию-эссе о гениальном коллеге-классике Владимире Шухове. Организаторы обещают, что интересно будет и взрослым, и юным слушателям. А затем под фортепианные импровизации пианиста и композитора Ивана Калина актеры озвучки прочитают любимые всеми истории — проект называется "Сказки на ночь: волшебство голоса и живого звука"."Тема "Библионочи" в этом году — "Читаем всей семьей". Мы подумали: что может быть лучше для семейного чтения, чем сказки? Именно они погружают взрослых и детей в мир безусловной любви, беззаботности, веры в лучшее. Мы совместили их чтение с живой музыкой", — рассказала РИА Новости координатор проектов Библиотеки имени Ф. М. Достоевского Алина Дмитроца.В Библиотеке имени Н. А. Некрасова в 15:00 стартует фестиваль "Ну и дела!", который продлится до двух часов ночи."Все пространство библиотеки превратится в большую зону мастер-классов и групповых практик. В течение одиннадцати часов посетители смогут попробовать себя в писательстве, актерстве, вокальном искусстве, иллюстрации, линогравюре и других коллективных радостях. Также пройдет сразу несколько перформативных событий: серия сторителинг-спектаклей "Короче", танцевальный перфоманс, интерактивный мастер-класс от выпускников Школы-студии МХАТ (мастерская Виктора Рыжакова). А в конце вечера, после насыщенной программы танцев, песен и развлечений, читальные залы превратятся в пространство для медитаций прямо среди книжных полок", — пояснила Екатерина Фадейкина, куратор фестиваля, руководитель отдела пропаганды чтения и продвижения фондов Некрасовки. Здоровый сон и медитации в Санкт-ПетербургеВ Библиотеке имени В. В. Маяковского гостей ждут на "Инструкцию по засыпанию". Она включает лекцию по сомнологии, мастерскую по мотивам книжных историй и театрализованное чтение. Организаторы советуют взять с собой плед и обещают, что после "Библионочи" на Охте участникам гарантирован здоровый и крепкий сон. В отделении библиотеки на Московском проспекте можно будет самим смастерить амулет "ловец снов", а на Невском проспекте — посмотреть выставку о сказках и снах. На большинство мероприятий требуется предварительная регистрация.Тему спокойствия и душевной гармонии поддерживает Межрайонная централизованная библиотечная система имени М. Ю. Лермонтова. В "Семеновской" библиотеке пройдет поэтическая медитация, настраивающая на отдых и созерцание. Во время сеанса можно будет послушать стихотворения советских и российских поэтов, озвученные голосами читателей библиотеки с собственным видением и настроением. В библиотеке "Старая Коломна" представят программу "С Пушкиным — в белую ночь": участников ждет мастер-класс по неоконченной повести поэта "Египетские ночи", арии из опер и романсы русских композиторов, а также литературно-психологическая игра "Раут с Пушкиным".Суперняни в Красноярском крае и корейский поп в ЕкатеринбургеВ региональной программе в этом году много ярких событий, рассказал генеральный директор Российской государственной библиотеки, куратор всероссийской акции "Библионочь" Вадим Дуда."В Красноярском крае организуют агентство "СуперНяни". Мы знаем, что есть как минимум две идеальные литературные няни — Мэри Поппинс и Фрекен Бок, они займутся перевоспитанием непослушных детей. Оренбургская область представит большую концертную программу "Все начинается с любви" в одной из модельных библиотек под названием "Пять горожан". Это будет интересно", — отметил он. В Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина в Челябинске гости научатся работать с сургучом на мастер-классе "Сургучовый пломбир", а также узнают, как строить гармоничные отношения в семье на психологическом тренинге "Жизненные сценарии".Библиотека имени А. И. Герцена в Екатеринбурге приглашает на культурную программу "Нескучный вечер в Герценке". Для участников подготовили музыкально-поэтическую программу "Отзвуки Серебряного века", лекцию корееведа Ирины Мусиновой "К-Поп и отражение в нем традиционной культуры" и мастер-класс по китайской живописи "Цветы — символ весны и красоты".Полный перечень мероприятий "Библионочи" размещен на официальном сайте акции.

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