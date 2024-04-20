https://ria.ru/20240420/bezopasnost-1941187353.html

В Минобороны создадут центр беспилотников и роботов

В Минобороны создадут центр беспилотников и роботов - РИА Новости, 20.04.2024

В Минобороны создадут центр беспилотников и роботов

В Минобороны РФ будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботов, сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T08:13

2024-04-20T08:13

2024-04-20T09:19

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Минобороны РФ будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботов, сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. По данным Минобороны, министру обороны на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие. "Генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в Минобороны России принято решение создать научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов", - сказали в ведомстве. Как уточнили в министерстве, глава военного ведомства подчеркнул, что создаваемый центр будет представлять собой объединение различных предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой и производством перспективного вооружения.

https://ria.ru/20240417/shoygu-1940504051.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей шойгу