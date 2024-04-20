https://ria.ru/20240420/bezopasnost-1941187353.html
В Минобороны создадут центр беспилотников и роботов
В Минобороны создадут центр беспилотников и роботов - РИА Новости, 20.04.2024
В Минобороны создадут центр беспилотников и роботов
В Минобороны РФ будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботов, сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T08:13
2024-04-20T08:13
2024-04-20T09:19
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Минобороны РФ будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботов, сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. По данным Минобороны, министру обороны на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие. "Генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в Минобороны России принято решение создать научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов", - сказали в ведомстве. Как уточнили в министерстве, глава военного ведомства подчеркнул, что создаваемый центр будет представлять собой объединение различных предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой и производством перспективного вооружения.
https://ria.ru/20240417/shoygu-1940504051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
В Минобороны создадут центр беспилотников и роботов
Шойгу: в Минобороны научно-производственный центр БПЛА и роботов
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Минобороны РФ будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботов, сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
По данным Минобороны, министру обороны на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие.
"Генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в Минобороны России принято решение создать научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов", - сказали в ведомстве.
Как уточнили в министерстве, глава военного ведомства подчеркнул, что создаваемый центр будет представлять собой объединение различных предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой и производством перспективного вооружения.