Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны создадут центр беспилотников и роботов - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:13 20.04.2024 (обновлено: 09:19 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/bezopasnost-1941187353.html
В Минобороны создадут центр беспилотников и роботов
В Минобороны создадут центр беспилотников и роботов - РИА Новости, 20.04.2024
В Минобороны создадут центр беспилотников и роботов
В Минобороны РФ будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботов, сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T08:13
2024-04-20T09:19
безопасность
россия
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911393373_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_27526f62eebbce1d92f7e1264f82569d.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Минобороны РФ будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботов, сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. По данным Минобороны, министру обороны на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие. "Генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в Минобороны России принято решение создать научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов", - сказали в ведомстве. Как уточнили в министерстве, глава военного ведомства подчеркнул, что создаваемый центр будет представлять собой объединение различных предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой и производством перспективного вооружения.
https://ria.ru/20240417/shoygu-1940504051.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911393373_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eeec14f5525dca51026da0fec7a47b5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
В Минобороны создадут центр беспилотников и роботов

Шойгу: в Минобороны научно-производственный центр БПЛА и роботов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу перед заседанием Совета коллективной безопасности ОДКБ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу перед заседанием Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Минобороны РФ будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботов, сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
По данным Минобороны, министру обороны на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие.
"Генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в Минобороны России принято решение создать научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов", - сказали в ведомстве.
Как уточнили в министерстве, глава военного ведомства подчеркнул, что создаваемый центр будет представлять собой объединение различных предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой и производством перспективного вооружения.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу осматривает перспективные образцы военной техники в конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения
17 апреля, 08:08
 
БезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала