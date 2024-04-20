https://ria.ru/20240420/bespilotniki-1941238761.html

Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника

Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 20.04.2024

Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника

Российские средства ПВО около 14.30 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в телеграм-канале. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T15:29

2024-04-20T15:29

2024-04-20T15:35

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 14.30 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в телеграм-канале."Двадцатого апреля 2024 года около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

украина

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Наталья Макарова

белгородская область, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)