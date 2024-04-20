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Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 20.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 20.04.2024 (обновлено: 15:35 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/bespilotniki-1941238761.html
Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 20.04.2024
Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника
Российские средства ПВО около 14.30 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в телеграм-канале. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T15:29
2024-04-20T15:35
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 14.30 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в телеграм-канале."Двадцатого апреля 2024 года около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника

Минобороны: средства ПВО уничтожили 3 украинских дрона над Белгородской областью

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 14.30 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.
"Двадцатого апреля 2024 года около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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