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Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 20.04.2024
Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника
Российские средства ПВО около 14.30 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в телеграм-канале. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T15:29
2024-04-20T15:29
2024-04-20T15:35
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 14.30 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в телеграм-канале."Двадцатого апреля 2024 года около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника
Минобороны: средства ПВО уничтожили 3 украинских дрона над Белгородской областью