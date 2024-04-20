В результате атаки БПЛА в Белгородской области погибли два мирных жителя
При сбросе взрывных устройств с БПЛА в Белгородской области погибли два человека
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Последствия атаки украинских беспилотников на село Пороз в Белгородской области
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия атаки украинских беспилотников на село Пороз в Белгородской области
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Два человека погибли в результате сброса двух взрывных устройств с украинских беспилотников в селе Пороз Грайворонского городского округа, также сгорели частный жилой дом и сарай, еще один дом сильно поврежден, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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"Село Пороз Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотников. В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. К большому горю, погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома...", — написал он.
По предварительным данным, в результате нескольких сбросов взрывных устройств полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден. На месте работают оперативные службы, обход территории проведут в светлое время суток.
Украинские войска регулярно атакуют Белгородскую область. Ранее в ночь на субботу БПЛА атаковал село Истобное Губкинского городского округа, дрон упал, не взрвавшись, погибших и пострадавших нет.
На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы с Украиной — 350 километров.