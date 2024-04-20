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В Белоруссии изучили данные о карательных операциях фашистов в БССР - РИА Новости, 20.04.2024
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15:58 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/belorussiya-1941241877.html
В Белоруссии изучили данные о карательных операциях фашистов в БССР
В Белоруссии изучили данные о карательных операциях фашистов в БССР - РИА Новости, 20.04.2024
В Белоруссии изучили данные о карательных операциях фашистов в БССР
Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что в рамках расследования уголовного дела о геноциде жителей Белорусской ССР в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T15:58
2024-04-20T15:58
в мире
белоруссия
хатынь
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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что в рамках расследования уголовного дела о геноциде жителей Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны завершено изучение данных о карательных операциях немецко-фашистских захватчиков и их пособников. "Расследование активно продолжается. Мы завершили работу по исследованию документов, связанных с карательными операциями. Таких операций, как нами установлено, было на территории страны больше 180", - приводит слова главы генпрокуратуры госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте. Швед отметил, что фактически завершается работа по формированию списку сожженных в годы войны белорусских деревень. "Совместно с академией наук установлено, что таких населенных пунктов, полностью или частично уничтоженных, было у нас более 12 200. Из них около 280 разделили судьбу Хатыни. Я говорю "около", потому что эта цифра постоянно увеличивается", - сказал он. Генпрокурор добавил, что еще предстоит серьезная работа в архивах. "Архивных документов поступает очень много, в том числе и ранее неизвестных, на немецком языке. Делаем все возможное, чтобы получить максимум информации из этих документов для расследования уголовного дела", - подчеркнул он. Швед также отметил, что уже завершены допросы живых свидетелей, а это больше 18 тысяч человек. Также в текущем году, после зимы, уже возобновлены осмотры мест происшествия - тех мест, где мучали и убивали людей в годы войны. "На этот год у нас запланировано не менее 40 таких осмотров, а вообще, в ближайшие годы предстоит изучить более 200 подобных мест", - сказал генпрокурор. Швед в апреле 2021 года заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также анонсировал рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших. Ранее в этом году Верховный суд Белоруссии признал умершего в 2015 году в Канаде Владимира Катрюка виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны без назначения наказания ввиду его смерти. Это первый приговор в рамках уголовного дела, возбужденного по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20240318/belorussiya-1933935662.html
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в мире, белоруссия, хатынь, минск, владимир катрюк
В мире, Белоруссия, Хатынь, Минск, Владимир Катрюк
В Белоруссии изучили данные о карательных операциях фашистов в БССР

Генпрокурор Белоруссии рассказал об изучении данных об операциях фашистов в ВОВ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроспект Независимости и площадь Победы в Минске
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что в рамках расследования уголовного дела о геноциде жителей Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны завершено изучение данных о карательных операциях немецко-фашистских захватчиков и их пособников.
"Расследование активно продолжается. Мы завершили работу по исследованию документов, связанных с карательными операциями. Таких операций, как нами установлено, было на территории страны больше 180", - приводит слова главы генпрокуратуры госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
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Швед отметил, что фактически завершается работа по формированию списку сожженных в годы войны белорусских деревень. "Совместно с академией наук установлено, что таких населенных пунктов, полностью или частично уничтоженных, было у нас более 12 200. Из них около 280 разделили судьбу Хатыни. Я говорю "около", потому что эта цифра постоянно увеличивается", - сказал он.
Генпрокурор добавил, что еще предстоит серьезная работа в архивах. "Архивных документов поступает очень много, в том числе и ранее неизвестных, на немецком языке. Делаем все возможное, чтобы получить максимум информации из этих документов для расследования уголовного дела", - подчеркнул он.
Швед также отметил, что уже завершены допросы живых свидетелей, а это больше 18 тысяч человек. Также в текущем году, после зимы, уже возобновлены осмотры мест происшествия - тех мест, где мучали и убивали людей в годы войны. "На этот год у нас запланировано не менее 40 таких осмотров, а вообще, в ближайшие годы предстоит изучить более 200 подобных мест", - сказал генпрокурор.
Швед в апреле 2021 года заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также анонсировал рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших.
Ранее в этом году Верховный суд Белоруссии признал умершего в 2015 году в Канаде Владимира Катрюка виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны без назначения наказания ввиду его смерти. Это первый приговор в рамках уголовного дела, возбужденного по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны.
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