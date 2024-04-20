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В Госдуме прокомментировали конфискацию российских активов - РИА Новости, 20.04.2024
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22:39 20.04.2024 (обновлено: 22:42 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/belik-1941282839.html
В Госдуме прокомментировали конфискацию российских активов
В Госдуме прокомментировали конфискацию российских активов - РИА Новости, 20.04.2024
В Госдуме прокомментировали конфискацию российских активов
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что конфискация российских активов ставит на США клеймо... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T22:39
2024-04-20T22:42
дмитрий белик
санкции в отношении россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что конфискация российских активов ставит на США клеймо воров и мошенников. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект, включающий в себя положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Документ направляется в сенат для рассмотрения. "Коллективный Запад в лице США, конфисковав российские активы, поставил на себе клеймо воров и мошенников", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, ничем неприкрытое воровство обязательно отпугнет инвесторов от вложений в американские ценные бумаги. "Любые государственные активы должны быть неприкасаемые. Уверен, что желающих поделиться инвестициями с коллективным Западом с сегодняшнего дня станет намного меньше... как известно, деньги любят тишину, а не скандала. А Запад как раз и раздул огромный международный скандал вокруг российских активов, тем самым заклеймив себя на века как преступника и вора", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20240420/konfiskatsiya-1941275720.html
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дмитрий белик, санкции в отношении россии
Дмитрий Белик, Санкции в отношении России
В Госдуме прокомментировали конфискацию российских активов

Депутат Белик: конфискация активов РФ ставит на США клеймо воров и мошенников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что конфискация российских активов ставит на США клеймо воров и мошенников.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект, включающий в себя положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Документ направляется в сенат для рассмотрения.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Песков предупредил США о последствиях конфискации российских активов
Вчера, 21:26
"Коллективный Запад в лице США, конфисковав российские активы, поставил на себе клеймо воров и мошенников", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, ничем неприкрытое воровство обязательно отпугнет инвесторов от вложений в американские ценные бумаги.
"Любые государственные активы должны быть неприкасаемые. Уверен, что желающих поделиться инвестициями с коллективным Западом с сегодняшнего дня станет намного меньше... как известно, деньги любят тишину, а не скандала. А Запад как раз и раздул огромный международный скандал вокруг российских активов, тем самым заклеймив себя на века как преступника и вора", - подчеркнул депутат.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
Вчера, 21:36
 
Дмитрий БеликСанкции в отношении России
 
 
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