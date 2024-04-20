https://ria.ru/20240420/belik-1941282839.html

В Госдуме прокомментировали конфискацию российских активов

В Госдуме прокомментировали конфискацию российских активов - РИА Новости, 20.04.2024

В Госдуме прокомментировали конфискацию российских активов

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что конфискация российских активов ставит на США клеймо... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T22:39

2024-04-20T22:39

2024-04-20T22:42

дмитрий белик

санкции в отношении россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что конфискация российских активов ставит на США клеймо воров и мошенников. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект, включающий в себя положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Документ направляется в сенат для рассмотрения. "Коллективный Запад в лице США, конфисковав российские активы, поставил на себе клеймо воров и мошенников", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, ничем неприкрытое воровство обязательно отпугнет инвесторов от вложений в американские ценные бумаги. "Любые государственные активы должны быть неприкасаемые. Уверен, что желающих поделиться инвестициями с коллективным Западом с сегодняшнего дня станет намного меньше... как известно, деньги любят тишину, а не скандала. А Запад как раз и раздул огромный международный скандал вокруг российских активов, тем самым заклеймив себя на века как преступника и вора", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20240420/konfiskatsiya-1941275720.html

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

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2024

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

дмитрий белик, санкции в отношении россии