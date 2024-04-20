https://ria.ru/20240420/belgorodskaya_oblast-1941180031.html

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.04.2024

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области спустя 7,5 часов с момента объявления, сообщается в Telegram-канале белгородской мэрии. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T04:43

2024-04-20T04:43

2024-04-20T04:43

специальная военная операция на украине

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934528160_0:155:3098:1898_1920x0_80_0_0_9bec52529423caed6ac8fb512014534a.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области спустя 7,5 часов с момента объявления, сообщается в Telegram-канале белгородской мэрии. Ранее, в 20.56 мск пятницы, мэрия объявила опасность атаки БПЛА. "Внимание! Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240420/smolenskaya_oblast-1941178778.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область