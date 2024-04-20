https://ria.ru/20240420/belgorodskaya_oblast-1941180031.html
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.04.2024
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области спустя 7,5 часов с момента объявления, сообщается в Telegram-канале белгородской мэрии. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T04:43
2024-04-20T04:43
2024-04-20T04:43
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области спустя 7,5 часов с момента объявления, сообщается в Telegram-канале белгородской мэрии. Ранее, в 20.56 мск пятницы, мэрия объявила опасность атаки БПЛА. "Внимание! Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240420/smolenskaya_oblast-1941178778.html
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белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА спустя 7,5 часов