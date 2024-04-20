https://ria.ru/20240420/balitskiy-1941214159.html

Балицкий выразил соболезнования родным погибшего военкора "Известий"

Балицкий выразил соболезнования родным погибшего военкора "Известий" - РИА Новости, 20.04.2024

Балицкий выразил соболезнования родным погибшего военкора "Известий"

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и друзьям погибшего от удара FPV-дрона в зоне спецоперации РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T12:18

2024-04-20T12:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и друзьям погибшего от удара FPV-дрона в зоне спецоперации военного корреспондента "Известий" Семена Еремина, отметив, что он, рискуя жизнью, с честью выполнял свой профессиональный долг. Ранее в пятницу "Известия" сообщили о гибели в результате атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. "Известия" отмечают, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. "От ранений, полученных в результате удара вражеского БПЛА на запорожском направлении, погиб военный корреспондент "Известий" Семен Еремин. Человек, который с первых дней проведения специальной военной операции говорил и показывал правду, рискуя жизнью, не оставался в стороне и с честью выполнил свой профессиональный долг до конца. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Семена, коллегам, друзьям и всем, кто знал его лично, знал и любил его работу", – написал Балицкий. Россия расценивает убийство журналиста "Известий" Семена Еремина как очередное подтверждение террористической сущности режима Владимира Зеленского, Москва требует от профильных международных организаций и правозащитных структур решительного осуждения его убийства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ООН выступает против убийства журналистов, все подобные случаи должны быть полностью расследованы, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя гибель корреспондента "Известий" Семена Еремина.

https://ria.ru/20240420/eremin-1941205710.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, запорожская область, мариуполь, евгений балицкий, владимир зеленский, мария захарова, оон