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Балицкий выразил соболезнования родным погибшего военкора "Известий" - РИА Новости, 20.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/balitskiy-1941214159.html
Балицкий выразил соболезнования родным погибшего военкора "Известий"
Балицкий выразил соболезнования родным погибшего военкора "Известий" - РИА Новости, 20.04.2024
Балицкий выразил соболезнования родным погибшего военкора "Известий"
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и друзьям погибшего от удара FPV-дрона в зоне спецоперации РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:18
2024-04-20T12:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и друзьям погибшего от удара FPV-дрона в зоне спецоперации военного корреспондента "Известий" Семена Еремина, отметив, что он, рискуя жизнью, с честью выполнял свой профессиональный долг. Ранее в пятницу "Известия" сообщили о гибели в результате атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. "Известия" отмечают, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. "От ранений, полученных в результате удара вражеского БПЛА на запорожском направлении, погиб военный корреспондент "Известий" Семен Еремин. Человек, который с первых дней проведения специальной военной операции говорил и показывал правду, рискуя жизнью, не оставался в стороне и с честью выполнил свой профессиональный долг до конца. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Семена, коллегам, друзьям и всем, кто знал его лично, знал и любил его работу", – написал Балицкий. Россия расценивает убийство журналиста "Известий" Семена Еремина как очередное подтверждение террористической сущности режима Владимира Зеленского, Москва требует от профильных международных организаций и правозащитных структур решительного осуждения его убийства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ООН выступает против убийства журналистов, все подобные случаи должны быть полностью расследованы, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя гибель корреспондента "Известий" Семена Еремина.
https://ria.ru/20240420/eremin-1941205710.html
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в мире, россия, запорожская область, мариуполь, евгений балицкий, владимир зеленский, мария захарова, оон
В мире, Россия, Запорожская область, Мариуполь, Евгений Балицкий, Владимир Зеленский, Мария Захарова, ООН, Специальная военная операция на Украине
Балицкий выразил соболезнования родным погибшего военкора "Известий"

Балицкий: военный корреспондент "Известий" Еремин с честью выполнял свой долг

Военный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео
Военный корреспондент Известий Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео
Военный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и друзьям погибшего от удара FPV-дрона в зоне спецоперации военного корреспондента "Известий" Семена Еремина, отметив, что он, рискуя жизнью, с честью выполнял свой профессиональный долг.
Ранее в пятницу "Известия" сообщили о гибели в результате атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. "Известия" отмечают, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью.
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В МИД назвали убийство журналиста Еремина кровавым преступлением
Вчера, 11:02
"От ранений, полученных в результате удара вражеского БПЛА на запорожском направлении, погиб военный корреспондент "Известий" Семен Еремин. Человек, который с первых дней проведения специальной военной операции говорил и показывал правду, рискуя жизнью, не оставался в стороне и с честью выполнил свой профессиональный долг до конца. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Семена, коллегам, друзьям и всем, кто знал его лично, знал и любил его работу", – написал Балицкий.
Россия расценивает убийство журналиста "Известий" Семена Еремина как очередное подтверждение террористической сущности режима Владимира Зеленского, Москва требует от профильных международных организаций и правозащитных структур решительного осуждения его убийства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ООН выступает против убийства журналистов, все подобные случаи должны быть полностью расследованы, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя гибель корреспондента "Известий" Семена Еремина.
Здание газеты Известия на Пушкинской площади - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
СМИ: корреспондент "Известий" Еремин погиб в результате атаки FPV-дрона
Вчера, 00:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьМариупольЕвгений БалицкийВладимир ЗеленскийМария ЗахароваООН
 
 
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