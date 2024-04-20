https://ria.ru/20240420/balashikha-1941233407.html
Опубликовано видео с места убийства бизнесмена в Балашихе
Опубликовано видео с места убийства бизнесмена в Балашихе - РИА Новости, 20.04.2024
Опубликовано видео с места убийства бизнесмена в Балашихе
Главное следственного управление СК России по Московской области опубликовало видео с места убийства бизнесмена в Балашихе. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T14:46
2024-04-20T14:46
2024-04-20T16:03
происшествия
балашиха
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Главное следственного управление СК России по Московской области опубликовало видео с места убийства бизнесмена в Балашихе.Ведомство в Telegram-канале опубликовало видеозапись с места происшествия, где застрелили предпринимателя. На кадрах можно увидеть предполагаемое орудие убийства, а также работу следователей и криминалистов.Ранее старший помощник областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия возбуждено в Подмосковье после того, как неизвестный расстрелял предпринимателя в Балашихе.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941240294.html
балашиха
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сотрудники Следкома РФ на месте убийства бизнесмена в Балашихе
Подмосковный главк СК опубликовал видео с места убийства бизнесмена в Балашихе
2024-04-20T14:46
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Следственный комитет России (СК РФ)
Опубликовано видео с места убийства бизнесмена в Балашихе
Подмосковный главк СК опубликовал видео с места убийства бизнесмена в Балашихе