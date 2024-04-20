https://ria.ru/20240420/balashikha-1941233407.html

Опубликовано видео с места убийства бизнесмена в Балашихе

Опубликовано видео с места убийства бизнесмена в Балашихе - РИА Новости, 20.04.2024

Опубликовано видео с места убийства бизнесмена в Балашихе

Главное следственного управление СК России по Московской области опубликовало видео с места убийства бизнесмена в Балашихе. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T14:46

2024-04-20T14:46

2024-04-20T16:03

происшествия

балашиха

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Главное следственного управление СК России по Московской области опубликовало видео с места убийства бизнесмена в Балашихе.Ведомство в Telegram-канале опубликовало видеозапись с места происшествия, где застрелили предпринимателя. На кадрах можно увидеть предполагаемое орудие убийства, а также работу следователей и криминалистов.Ранее старший помощник областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия возбуждено в Подмосковье после того, как неизвестный расстрелял предпринимателя в Балашихе.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941240294.html

балашиха

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Сотрудники Следкома РФ на месте убийства бизнесмена в Балашихе Подмосковный главк СК опубликовал видео с места убийства бизнесмена в Балашихе 2024-04-20T14:46 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф)