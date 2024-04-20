Рейтинг@Mail.ru
Опубликовано видео с места убийства бизнесмена в Балашихе - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 20.04.2024 (обновлено: 16:03 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/balashikha-1941233407.html
Опубликовано видео с места убийства бизнесмена в Балашихе
Опубликовано видео с места убийства бизнесмена в Балашихе - РИА Новости, 20.04.2024
Опубликовано видео с места убийства бизнесмена в Балашихе
Главное следственного управление СК России по Московской области опубликовало видео с места убийства бизнесмена в Балашихе. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T14:46
2024-04-20T16:03
происшествия
балашиха
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941239575_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c659f060824a605ad67f5999bd239ae4.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Главное следственного управление СК России по Московской области опубликовало видео с места убийства бизнесмена в Балашихе.Ведомство в Telegram-канале опубликовало видеозапись с места происшествия, где застрелили предпринимателя. На кадрах можно увидеть предполагаемое орудие убийства, а также работу следователей и криминалистов.Ранее старший помощник областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия возбуждено в Подмосковье после того, как неизвестный расстрелял предпринимателя в Балашихе.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941240294.html
балашиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сотрудники Следкома РФ на месте убийства бизнесмена в Балашихе
Подмосковный главк СК опубликовал видео с места убийства бизнесмена в Балашихе
2024-04-20T14:46
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941239575_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b70ecb7b4b475ff57918404357502440.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Следственный комитет России (СК РФ)
Опубликовано видео с места убийства бизнесмена в Балашихе

Подмосковный главк СК опубликовал видео с места убийства бизнесмена в Балашихе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Главное следственного управление СК России по Московской области опубликовало видео с места убийства бизнесмена в Балашихе.
Ведомство в Telegram-канале опубликовало видеозапись с места происшествия, где застрелили предпринимателя. На кадрах можно увидеть предполагаемое орудие убийства, а также работу следователей и криминалистов.
Ранее старший помощник областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия возбуждено в Подмосковье после того, как неизвестный расстрелял предпринимателя в Балашихе.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В ВСУ узнали на видео убийства полицейского своего служащего
Вчера, 15:43
 
ПроисшествияБалашихаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала