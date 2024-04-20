https://ria.ru/20240420/balashikha-1941204741.html

В Балашихе нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

В Балашихе нашли тело мужчины с огнестрельным ранением - РИА Новости, 20.04.2024

В Балашихе нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

В Балашихе нашли тело мужчины с огнестрельным ранением, сообщил подмосковный главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T10:49

2024-04-20T10:49

2024-04-20T14:24

происшествия

балашиха

московская область (подмосковье)

россия

убийство мужчины на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Балашихе нашли тело мужчины с огнестрельным ранением, сообщил подмосковный главк МВД в Telegram-канале."Около 8:10 в дежурную часть МУ МВД России "Балашихинское" поступило сообщение, что возле одного из домов, расположенных на улице Свердлова, с огнестрельным ранением обнаружено тело мужчины 1963 года рождения", — говорится в релизе. Полиция устанавливает личность преступника. На месте работают следователи и криминалисты.Как рассказала РИА Новости старший помощник областного главка Следственного комитета Ольга Врадий, возбуждено дело об убийстве предпринимателя и незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20240419/parkovka-1941131275.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), россия, убийство мужчины на юго-востоке москвы