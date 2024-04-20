https://ria.ru/20240420/balashikha-1941204741.html
В Балашихе нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
В Балашихе нашли тело мужчины с огнестрельным ранением - РИА Новости, 20.04.2024
В Балашихе нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
В Балашихе нашли тело мужчины с огнестрельным ранением, сообщил подмосковный главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T10:49
2024-04-20T10:49
2024-04-20T14:24
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
россия
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Балашихе нашли тело мужчины с огнестрельным ранением, сообщил подмосковный главк МВД в Telegram-канале."Около 8:10 в дежурную часть МУ МВД России "Балашихинское" поступило сообщение, что возле одного из домов, расположенных на улице Свердлова, с огнестрельным ранением обнаружено тело мужчины 1963 года рождения", — говорится в релизе. Полиция устанавливает личность преступника. На месте работают следователи и криминалисты.Как рассказала РИА Новости старший помощник областного главка Следственного комитета Ольга Врадий, возбуждено дело об убийстве предпринимателя и незаконном обороте оружия.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), россия, убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Россия, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
В Балашихе нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли на улице Свердлова в Балашихе