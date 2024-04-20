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"Секрет холодной войны": на пляже обнаружили загадочный артефакт - РИА Новости, 20.04.2024
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06:02 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/artefakt-1941181711.html
"Секрет холодной войны": на пляже обнаружили загадочный артефакт
"Секрет холодной войны": на пляже обнаружили загадочный артефакт - РИА Новости, 20.04.2024
"Секрет холодной войны": на пляже обнаружили загадочный артефакт
На пляже в американском Массачусетсе нашли загадочный артефакт, оказавшийся обломком сверхсекретной ракеты-мишени времен холодной войны, пишет Fox News. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T06:02
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. На пляже в американском Массачусетсе нашли загадочный артефакт, оказавшийся обломком сверхсекретной ракеты-мишени времен холодной войны, пишет Fox News.Находка, напоминавшая часть фюзеляжа самолета, была сделана в начале апреля на пляже острова Кейп-Код.После изучения объекта удалось выяснить, что обломок является частью ракеты, связанной со сверхсекретной программой времен холодной войны. Местные историки определили находку как фюзеляж ракеты-мишени RCAT (воздушная мишень с дистанционным управлением).RCAT использовались в качестве мишеней для зенитных подразделений в 1940-х и 1950-х годах на действовавшей тогда на Кейп-Коде тренировочной базе армии Кэмп-Уэллфлит, при этом применялись они на "неофициальном" полигоне, о котором мало кто знал.По информации портала, посвященного истории бывшей базы, ультрасовременная на тот момент программа RCAT когда-то была классифицирована как "совершенно секретная", обеспечивая подготовку зенитных подразделений по всей стране, отмечает Fox.
https://ria.ru/20240312/monolit-1932524517.html
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в мире, массачусетс, сша
В мире, Массачусетс, США
"Секрет холодной войны": на пляже обнаружили загадочный артефакт

Fox: на пляже в Массачусетсе нашли часть секретной ракеты времен холодной войны

© Cape Cod National SeashoreНайденный на пляже в Массачусетсе обломок ракеты-мишени
Найденный на пляже в Массачусетсе обломок ракеты-мишени
© Cape Cod National Seashore
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. На пляже в американском Массачусетсе нашли загадочный артефакт, оказавшийся обломком сверхсекретной ракеты-мишени времен холодной войны, пишет Fox News.
Находка, напоминавшая часть фюзеляжа самолета, была сделана в начале апреля на пляже острова Кейп-Код.
После изучения объекта удалось выяснить, что обломок является частью ракеты, связанной со сверхсекретной программой времен холодной войны. Местные историки определили находку как фюзеляж ракеты-мишени RCAT (воздушная мишень с дистанционным управлением).
RCAT использовались в качестве мишеней для зенитных подразделений в 1940-х и 1950-х годах на действовавшей тогда на Кейп-Коде тренировочной базе армии Кэмп-Уэллфлит, при этом применялись они на "неофициальном" полигоне, о котором мало кто знал.
По информации портала, посвященного истории бывшей базы, ультрасовременная на тот момент программа RCAT когда-то была классифицирована как "совершенно секретная", обеспечивая подготовку зенитных подразделений по всей стране, отмечает Fox.
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