https://ria.ru/20240420/anokhin-1941184288.html

В Смоленске отразили атаку украинских беспилотников

В Смоленске отразили атаку украинских беспилотников - РИА Новости, 20.04.2024

В Смоленске отразили атаку украинских беспилотников

Отражена атака со стороны Украины с использованием беспилотника на объекты, расположенные на территории смоленского областного центра, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T07:22

2024-04-20T07:22

2024-04-20T07:26

специальная военная операция на украине

смоленск

украина

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Отражена атака со стороны Украины с использованием беспилотника на объекты, расположенные на территории смоленского областного центра, сообщил губернатор Василий Анохин.Ранее губернатор Смоленской области сообщал, что в регионе пресекли атаку беспилотников, после падения обломков возник пожар на объекте топливно-энергетического комплекса."Уважаемые жители Смоленской области! Украинский режим с использованием БПЛА продолжает пытаться атаковать наш регион. В настоящее время отражена попытка нападения на объекты, расположенные на территории областного центра. Прошу сохранять спокойствие и не осуществлять съёмку работы сил ПВО. Спасательные и правоохранительные службы на месте событий обеспечивают вашу безопасность", - написал Анохин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240420/minoborony-1941184106.html

смоленск

украина

смоленская область

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смоленск, украина, смоленская область, василий анохин