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В Смоленске отразили атаку украинских беспилотников - РИА Новости, 20.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 20.04.2024 (обновлено: 07:26 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/anokhin-1941184288.html
В Смоленске отразили атаку украинских беспилотников
В Смоленске отразили атаку украинских беспилотников - РИА Новости, 20.04.2024
В Смоленске отразили атаку украинских беспилотников
Отражена атака со стороны Украины с использованием беспилотника на объекты, расположенные на территории смоленского областного центра, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T07:22
2024-04-20T07:26
специальная военная операция на украине
смоленск
украина
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Отражена атака со стороны Украины с использованием беспилотника на объекты, расположенные на территории смоленского областного центра, сообщил губернатор Василий Анохин.Ранее губернатор Смоленской области сообщал, что в регионе пресекли атаку беспилотников, после падения обломков возник пожар на объекте топливно-энергетического комплекса."Уважаемые жители Смоленской области! Украинский режим с использованием БПЛА продолжает пытаться атаковать наш регион. В настоящее время отражена попытка нападения на объекты, расположенные на территории областного центра. Прошу сохранять спокойствие и не осуществлять съёмку работы сил ПВО. Спасательные и правоохранительные службы на месте событий обеспечивают вашу безопасность", - написал Анохин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240420/minoborony-1941184106.html
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смоленск, украина, смоленская область, василий анохин
Специальная военная операция на Украине, Смоленск, Украина, Смоленская область, Василий Анохин
В Смоленске отразили атаку украинских беспилотников

Губернатор Анохин: отражена атака БПЛА ВСУ на объекты на территории Смоленска

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Отражена атака со стороны Украины с использованием беспилотника на объекты, расположенные на территории смоленского областного центра, сообщил губернатор Василий Анохин.
Ранее губернатор Смоленской области сообщал, что в регионе пресекли атаку беспилотников, после падения обломков возник пожар на объекте топливно-энергетического комплекса.
ЗРК Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Над территорией России за ночь нейтрализовали 50 украинских беспилотников
Вчера, 07:15
"Уважаемые жители Смоленской области! Украинский режим с использованием БПЛА продолжает пытаться атаковать наш регион. В настоящее время отражена попытка нападения на объекты, расположенные на территории областного центра. Прошу сохранять спокойствие и не осуществлять съёмку работы сил ПВО. Спасательные и правоохранительные службы на месте событий обеспечивают вашу безопасность", - написал Анохин в Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеСмоленскУкраинаСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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