https://ria.ru/20240420/abbas-1941242878.html

Власти Палестины пообещали пересмотреть отношения с США

Власти Палестины пообещали пересмотреть отношения с США - РИА Новости, 20.04.2024

Власти Палестины пообещали пересмотреть отношения с США

Власти Палестины пересмотрят отношения с США из-за вето на принятие ее в ООН, заявил в интервью агентству WAFA президент Махмуд Аббас. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T16:07

2024-04-20T16:07

2024-04-20T17:03

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сша

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махмуд аббас

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генеральная ассамблея оон

рияд мансур

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ТУНИС, 20 апр — РИА Новости. Власти Палестины пересмотрят отношения с США из-за вето на принятие ее в ООН, заявил в интервью агентству WAFA президент Махмуд Аббас."Палестинское руководство пересмотрит двусторонние отношения с Соединенными Штатами для гарантирования защиты интересов нашего народа, нашего дела и наших прав", — сказал палестинский лидер.Собеседник агентства назвал решение Вашингтона постыдным и безответственным. По его словам, речь идет об агрессии против прав палестинского народа, его истории, земли и святынь, а также о вызове воле международного сообщества."В то время как мир согласен соблюсти международное право и поддерживать права палестинцев, Америка продолжает поддерживать оккупационный режим и по-прежнему отказывается обязать Израиль прекратить геноцидную войну, предоставляя ему оружие и деньги, с помощью которых он убивает наших детей и разрушает наши дома", — добавил Аббас.В четверг США наложили вето на резолюцию Алжира, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Великобритания и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совета Безопасности голосовали за.Как заявил на заседании Совбеза постпред России Василий Небензя, Соединенные Штаты показали истинное отношение к палестинцам. По его мнению, Вашингтон считает их препятствием на пути реализации интересов Тель-Авива.Наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что автономия не отступит, несмотря на позицию США.

https://ria.ru/20240419/oon-1940932262.html

https://ria.ru/20240419/khamas-1940937075.html

https://ria.ru/20240420/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, палестина, сша, оон, махмуд аббас, василий небензя, генеральная ассамблея оон, рияд мансур