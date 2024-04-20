Власти Палестины пообещали пересмотреть отношения с США
Аббас: Палестина пересмотрит отношения с США из-за вето на принятие ее в ООН
© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия разрушений в секторе Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
ТУНИС, 20 апр — РИА Новости. Власти Палестины пересмотрят отношения с США из-за вето на принятие ее в ООН, заявил в интервью агентству WAFA президент Махмуд Аббас.
"Палестинское руководство пересмотрит двусторонние отношения с Соединенными Штатами для гарантирования защиты интересов нашего народа, нашего дела и наших прав", — сказал палестинский лидер.
Собеседник агентства назвал решение Вашингтона постыдным и безответственным. По его словам, речь идет об агрессии против прав палестинского народа, его истории, земли и святынь, а также о вызове воле международного сообщества.
"В то время как мир согласен соблюсти международное право и поддерживать права палестинцев, Америка продолжает поддерживать оккупационный режим и по-прежнему отказывается обязать Израиль прекратить геноцидную войну, предоставляя ему оружие и деньги, с помощью которых он убивает наших детей и разрушает наши дома", — добавил Аббас.
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В четверг США наложили вето на резолюцию Алжира, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Великобритания и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совета Безопасности голосовали за.
Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль — полноправный член организации с 1948 года.
Как заявил на заседании Совбеза постпред России Василий Небензя, Соединенные Штаты показали истинное отношение к палестинцам. По его мнению, Вашингтон считает их препятствием на пути реализации интересов Тель-Авива.
Наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что автономия не отступит, несмотря на позицию США.