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Власти Палестины пообещали пересмотреть отношения с США - РИА Новости, 20.04.2024
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16:07 20.04.2024 (обновлено: 17:03 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/abbas-1941242878.html
Власти Палестины пообещали пересмотреть отношения с США
Власти Палестины пообещали пересмотреть отношения с США - РИА Новости, 20.04.2024
Власти Палестины пообещали пересмотреть отношения с США
Власти Палестины пересмотрят отношения с США из-за вето на принятие ее в ООН, заявил в интервью агентству WAFA президент Махмуд Аббас. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T16:07
2024-04-20T17:03
в мире
палестина
сша
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махмуд аббас
василий небензя
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рияд мансур
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ТУНИС, 20 апр — РИА Новости. Власти Палестины пересмотрят отношения с США из-за вето на принятие ее в ООН, заявил в интервью агентству WAFA президент Махмуд Аббас."Палестинское руководство пересмотрит двусторонние отношения с Соединенными Штатами для гарантирования защиты интересов нашего народа, нашего дела и наших прав", — сказал палестинский лидер.Собеседник агентства назвал решение Вашингтона постыдным и безответственным. По его словам, речь идет об агрессии против прав палестинского народа, его истории, земли и святынь, а также о вызове воле международного сообщества."В то время как мир согласен соблюсти международное право и поддерживать права палестинцев, Америка продолжает поддерживать оккупационный режим и по-прежнему отказывается обязать Израиль прекратить геноцидную войну, предоставляя ему оружие и деньги, с помощью которых он убивает наших детей и разрушает наши дома", — добавил Аббас.В четверг США наложили вето на резолюцию Алжира, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Великобритания и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совета Безопасности голосовали за.Как заявил на заседании Совбеза постпред России Василий Небензя, Соединенные Штаты показали истинное отношение к палестинцам. По его мнению, Вашингтон считает их препятствием на пути реализации интересов Тель-Авива.Наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что автономия не отступит, несмотря на позицию США.
https://ria.ru/20240419/oon-1940932262.html
https://ria.ru/20240419/khamas-1940937075.html
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в мире, палестина, сша, оон, махмуд аббас, василий небензя, генеральная ассамблея оон, рияд мансур
В мире, Палестина, США, ООН, Махмуд Аббас, Василий Небензя, Генеральная Ассамблея ООН, Рияд Мансур
Власти Палестины пообещали пересмотреть отношения с США

Аббас: Палестина пересмотрит отношения с США из-за вето на принятие ее в ООН

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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ТУНИС, 20 апр — РИА Новости. Власти Палестины пересмотрят отношения с США из-за вето на принятие ее в ООН, заявил в интервью агентству WAFA президент Махмуд Аббас.
"Палестинское руководство пересмотрит двусторонние отношения с Соединенными Штатами для гарантирования защиты интересов нашего народа, нашего дела и наших прав", — сказал палестинский лидер.
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19 апреля, 01:35
Собеседник агентства назвал решение Вашингтона постыдным и безответственным. По его словам, речь идет об агрессии против прав палестинского народа, его истории, земли и святынь, а также о вызове воле международного сообщества.
"В то время как мир согласен соблюсти международное право и поддерживать права палестинцев, Америка продолжает поддерживать оккупационный режим и по-прежнему отказывается обязать Израиль прекратить геноцидную войну, предоставляя ему оружие и деньги, с помощью которых он убивает наших детей и разрушает наши дома", — добавил Аббас.
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ХАМАС осудило блокировку США резолюции по Палестине в СБ ООН
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В четверг США наложили вето на резолюцию Алжира, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Великобритания и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совета Безопасности голосовали за.

Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль — полноправный член организации с 1948 года.

Как заявил на заседании Совбеза постпред России Василий Небензя, Соединенные Штаты показали истинное отношение к палестинцам. По его мнению, Вашингтон считает их препятствием на пути реализации интересов Тель-Авива.
Наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что автономия не отступит, несмотря на позицию США.
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