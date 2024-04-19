https://ria.ru/20240419/zhuravlev-1941049738.html

В ГД назвали информацию о появлении у Украины сверхдальних дронов вбросом

В ГД назвали информацию о появлении у Украины сверхдальних дронов вбросом - РИА Новости, 19.04.2024

В ГД назвали информацию о появлении у Украины сверхдальних дронов вбросом

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") назвал вбросом информацию о том, что у Украины появились беспилотники с запасом... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:12

2024-04-19T14:12

2024-04-19T14:12

в мире

украина

специальная военная операция на украине

госдума рф

алексей журавлев

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") назвал вбросом информацию о том, что у Украины появились беспилотники с запасом хода в три тысячи километров. Ранее в статье британского журнала The Economist утверждалось, что Украина получила модель беспилотника с запасом хода в три тысячи километров, способную долететь до Сибири. "Склоняюсь к тому, что это заранее вбрасывается информация для прикрытия украинских ДРГ, которые намерены продолжить попытки запускать беспилотники с российской территории. Нам такие группы нужно выявлять и уничтожать", - сказал Журавлев РИА Новости. По его словам, все производственные мощности Украины, где можно было бы собирать хоть что-то подобное, давно уничтожены российскими точечными ударами, поэтому речь может идти лишь о полученных на Западе образцах. "Но и здесь весьма сомнительно, чтобы дрон мог преодолеть расстояние, на которое вообще-то летает среднемагистральный авиалайнер. Или цена его должна быть соответствующей", - считает депутат. Журавлев отметил, что поверить британскому изданию, которое еще и пересказывает сведения, полученные от насквозь лживых украинских спецслужб, сложно.

https://ria.ru/20240417/oruzhie-1940516848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, госдума рф, алексей журавлев