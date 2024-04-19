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В ГД назвали информацию о появлении у Украины сверхдальних дронов вбросом - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/zhuravlev-1941049738.html
В ГД назвали информацию о появлении у Украины сверхдальних дронов вбросом
В ГД назвали информацию о появлении у Украины сверхдальних дронов вбросом - РИА Новости, 19.04.2024
В ГД назвали информацию о появлении у Украины сверхдальних дронов вбросом
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") назвал вбросом информацию о том, что у Украины появились беспилотники с запасом... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:12
2024-04-19T14:12
в мире
украина
специальная военная операция на украине
госдума рф
алексей журавлев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") назвал вбросом информацию о том, что у Украины появились беспилотники с запасом хода в три тысячи километров. Ранее в статье британского журнала The Economist утверждалось, что Украина получила модель беспилотника с запасом хода в три тысячи километров, способную долететь до Сибири. "Склоняюсь к тому, что это заранее вбрасывается информация для прикрытия украинских ДРГ, которые намерены продолжить попытки запускать беспилотники с российской территории. Нам такие группы нужно выявлять и уничтожать", - сказал Журавлев РИА Новости. По его словам, все производственные мощности Украины, где можно было бы собирать хоть что-то подобное, давно уничтожены российскими точечными ударами, поэтому речь может идти лишь о полученных на Западе образцах. "Но и здесь весьма сомнительно, чтобы дрон мог преодолеть расстояние, на которое вообще-то летает среднемагистральный авиалайнер. Или цена его должна быть соответствующей", - считает депутат. Журавлев отметил, что поверить британскому изданию, которое еще и пересказывает сведения, полученные от насквозь лживых украинских спецслужб, сложно.
https://ria.ru/20240417/oruzhie-1940516848.html
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в мире, украина, госдума рф, алексей журавлев
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Алексей Журавлев
В ГД назвали информацию о появлении у Украины сверхдальних дронов вбросом

Депутат Журавлев назвал данные о появлении у Украины сверхдальних БПЛА вбросом

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий готовит FPV-дроны
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") назвал вбросом информацию о том, что у Украины появились беспилотники с запасом хода в три тысячи километров.
Ранее в статье британского журнала The Economist утверждалось, что Украина получила модель беспилотника с запасом хода в три тысячи километров, способную долететь до Сибири.
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"Склоняюсь к тому, что это заранее вбрасывается информация для прикрытия украинских ДРГ, которые намерены продолжить попытки запускать беспилотники с российской территории. Нам такие группы нужно выявлять и уничтожать", - сказал Журавлев РИА Новости.
По его словам, все производственные мощности Украины, где можно было бы собирать хоть что-то подобное, давно уничтожены российскими точечными ударами, поэтому речь может идти лишь о полученных на Западе образцах.
"Но и здесь весьма сомнительно, чтобы дрон мог преодолеть расстояние, на которое вообще-то летает среднемагистральный авиалайнер. Или цена его должна быть соответствующей", - считает депутат.
Журавлев отметил, что поверить британскому изданию, которое еще и пересказывает сведения, полученные от насквозь лживых украинских спецслужб, сложно.
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