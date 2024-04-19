https://ria.ru/20240419/zelenskiy-1941028786.html
В Кремле не комментируют сообщения о подготовке покушения на Зеленского
В Кремле не комментируют сообщения о подготовке покушения на Зеленского - РИА Новости, 19.04.2024
В Кремле не комментируют сообщения о подготовке покушения на Зеленского
В Кремле не комментируют информацию о возможном планировании покушения на Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:02
2024-04-19T13:02
2024-04-19T13:32
специальная военная операция на украине
россия
польша
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украина
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Кремле не комментируют информацию о возможном планировании покушения на Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Никак. У нас нет никаких комментариев в этой связи", - сказал он журналистам. Ранее гражданину Польши были предъявлены обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой, в частности собирать информацию для целей "покушения на Владимира Зеленского", сообщает Национальная прокуратура Польши, при этом не предъявив доказательств того, что сбор информации нужен был именно для "покушения".
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, польша, в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Польша, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
В Кремле не комментируют сообщения о подготовке покушения на Зеленского
Песков отказался комментировать сообщения о готовившемся покушении на Зеленского