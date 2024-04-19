https://ria.ru/20240419/zelenskiy-1941028786.html

В Кремле не комментируют сообщения о подготовке покушения на Зеленского

В Кремле не комментируют сообщения о подготовке покушения на Зеленского - РИА Новости, 19.04.2024

В Кремле не комментируют сообщения о подготовке покушения на Зеленского

В Кремле не комментируют информацию о возможном планировании покушения на Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:02

2024-04-19T13:02

2024-04-19T13:32

специальная военная операция на украине

россия

польша

в мире

украина

владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Кремле не комментируют информацию о возможном планировании покушения на Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Никак. У нас нет никаких комментариев в этой связи", - сказал он журналистам. Ранее гражданину Польши были предъявлены обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой, в частности собирать информацию для целей "покушения на Владимира Зеленского", сообщает Национальная прокуратура Польши, при этом не предъявив доказательств того, что сбор информации нужен был именно для "покушения".

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, польша, в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий песков