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В Кремле не комментируют сообщения о подготовке покушения на Зеленского - РИА Новости, 19.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 19.04.2024 (обновлено: 13:32 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/zelenskiy-1941028786.html
В Кремле не комментируют сообщения о подготовке покушения на Зеленского
В Кремле не комментируют сообщения о подготовке покушения на Зеленского - РИА Новости, 19.04.2024
В Кремле не комментируют сообщения о подготовке покушения на Зеленского
В Кремле не комментируют информацию о возможном планировании покушения на Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:02
2024-04-19T13:32
специальная военная операция на украине
россия
польша
в мире
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Кремле не комментируют информацию о возможном планировании покушения на Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Никак. У нас нет никаких комментариев в этой связи", - сказал он журналистам. Ранее гражданину Польши были предъявлены обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой, в частности собирать информацию для целей "покушения на Владимира Зеленского", сообщает Национальная прокуратура Польши, при этом не предъявив доказательств того, что сбор информации нужен был именно для "покушения".
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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россия, польша, в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Польша, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
В Кремле не комментируют сообщения о подготовке покушения на Зеленского

Песков отказался комментировать сообщения о готовившемся покушении на Зеленского

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Кремле не комментируют информацию о возможном планировании покушения на Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Никак. У нас нет никаких комментариев в этой связи", - сказал он журналистам.
Ранее гражданину Польши были предъявлены обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой, в частности собирать информацию для целей "покушения на Владимира Зеленского", сообщает Национальная прокуратура Польши, при этом не предъявив доказательств того, что сбор информации нужен был именно для "покушения".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияПольшаВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
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