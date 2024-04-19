https://ria.ru/20240419/zakonoproekty-1941127487.html

Палата представителей поставила проекты о помощи Украине на голосование

Палата представителей поставила проекты о помощи Украине на голосование - РИА Новости, 19.04.2024

Палата представителей поставила проекты о помощи Украине на голосование

Палата представителей США утвердила включение в повестку дня голосование по законопроектам о помощи Украине и другим союзникам. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T18:39

2024-04-19T18:39

2024-04-19T23:22

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ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Палата представителей США утвердила включение в повестку дня голосование по законопроектам о помощи Украине и другим союзникам. "Это не идеальный законопроект, не тот, который мы бы написали, контролируй республиканцы палату представителей, сенат и Белый дом. Это наилучший продукт из возможных в текущих обстоятельствах", — сказал спикер палаты Майк Джонсон.Окончательное голосование планируется на субботу. Затем пакет поступит на утверждение в сенат. В ходе процедурного голосования законопроекты получили 316 голосов, 94 конгрессмена высказались против. Белый дом уже заявил о поддержке инициатив и призвал конгресс утвердить их как можно скорее. При этом президент США Джо Байден заверил, что помощь не станет "открытым чеком", а основными получателями средств будут предприятия американского военно-промышленного комплекса.Кто поделит деньги?Американские власти утверждают, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, будут не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.В минувшую среду палата представителей, контролируемая республиканцами, вместо того чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.Из выделяемых на Киев 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".Помимо этого, предусматривается, что Байден в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должен договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи.

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https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html

https://ria.ru/20240417/ukraina-1940648165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, киев