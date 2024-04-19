https://ria.ru/20240419/wsj-1941024323.html

СМИ: США рассматривают возможность новых сделок по отправке оружия Израилю

СМИ: США рассматривают возможность новых сделок по отправке оружия Израилю - РИА Новости, 19.04.2024

СМИ: США рассматривают возможность новых сделок по отправке оружия Израилю

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность заключения новых сделок по отправке вооружения Израилю на сумму более одного миллиарда... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:46

2024-04-19T12:46

2024-04-19T12:56

в мире

сша

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность заключения новых сделок по отправке вооружения Израилю на сумму более одного миллиарда долларов, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников."Администрация Байдена рассматривает новые сделки по оружию для Израиля на сумму более одного миллиарда долларов, включая боеприпасы для танков, военную технику и минометные снаряды", - заявили газете американские чиновники.Отмечается, что рассматриваемые сделки включают передачу танковых боеприпасов калибра 120 миллиметров на сумму 700 миллионов долларов, военных автомобилей на 500 миллионов долларов и минометных снарядов калибра 120 миллиметров на сумму менее 100 миллионов долларов."Продажи потребуют одобрения со стороны лидеров конгресса США, и их реализация может занять месяцы или годы", - добавляет издание.Согласно газете, предлагаемые поставки оружия, которые будут в дополнение к тем, которые предусмотрены в соглашении о военной помощи, находящегося на рассмотрении конгресса, будут "одними из крупнейших поставок" Израилю с начала военных действий в секторе Газа 7 октября.Ранее стало известно, что подготовленный в палате представителей США законопроект предполагает выделение из бюджета США 26,38 миллиарда долларов на поддержку Израиля в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20240419/izrail-1940991163.html

https://ria.ru/20240419/lavrov-1941012020.html

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, израиль