https://ria.ru/20240419/wsj-1941024323.html
СМИ: США рассматривают возможность новых сделок по отправке оружия Израилю
СМИ: США рассматривают возможность новых сделок по отправке оружия Израилю - РИА Новости, 19.04.2024
СМИ: США рассматривают возможность новых сделок по отправке оружия Израилю
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность заключения новых сделок по отправке вооружения Израилю на сумму более одного миллиарда... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:46
2024-04-19T12:46
2024-04-19T12:56
в мире
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность заключения новых сделок по отправке вооружения Израилю на сумму более одного миллиарда долларов, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников."Администрация Байдена рассматривает новые сделки по оружию для Израиля на сумму более одного миллиарда долларов, включая боеприпасы для танков, военную технику и минометные снаряды", - заявили газете американские чиновники.Отмечается, что рассматриваемые сделки включают передачу танковых боеприпасов калибра 120 миллиметров на сумму 700 миллионов долларов, военных автомобилей на 500 миллионов долларов и минометных снарядов калибра 120 миллиметров на сумму менее 100 миллионов долларов."Продажи потребуют одобрения со стороны лидеров конгресса США, и их реализация может занять месяцы или годы", - добавляет издание.Согласно газете, предлагаемые поставки оружия, которые будут в дополнение к тем, которые предусмотрены в соглашении о военной помощи, находящегося на рассмотрении конгресса, будут "одними из крупнейших поставок" Израилю с начала военных действий в секторе Газа 7 октября.Ранее стало известно, что подготовленный в палате представителей США законопроект предполагает выделение из бюджета США 26,38 миллиарда долларов на поддержку Израиля в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20240419/izrail-1940991163.html
https://ria.ru/20240419/lavrov-1941012020.html
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль
СМИ: США рассматривают возможность новых сделок по отправке оружия Израилю
WSJ: США обсуждают отправку оружия Израилю на сумму более миллиарда долларов
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность заключения новых сделок по отправке вооружения Израилю на сумму более одного миллиарда долларов, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"Администрация Байдена
рассматривает новые сделки по оружию для Израиля на сумму более одного миллиарда долларов, включая боеприпасы для танков, военную технику и минометные снаряды", - заявили газете американские чиновники.
Отмечается, что рассматриваемые сделки включают передачу танковых боеприпасов калибра 120 миллиметров на сумму 700 миллионов долларов, военных автомобилей на 500 миллионов долларов и минометных снарядов калибра 120 миллиметров на сумму менее 100 миллионов долларов.
"Продажи потребуют одобрения со стороны лидеров конгресса США, и их реализация может занять месяцы или годы", - добавляет издание.
Согласно газете, предлагаемые поставки оружия, которые будут в дополнение к тем, которые предусмотрены в соглашении о военной помощи, находящегося на рассмотрении конгресса, будут "одними из крупнейших поставок" Израилю с начала военных действий в секторе Газа 7 октября.
Ранее стало известно, что подготовленный в палате представителей США законопроект предполагает выделение из бюджета США 26,38 миллиарда долларов на поддержку Израиля в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке
.