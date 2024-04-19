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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:09 19.04.2024 (обновлено: 14:35 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/vzryvy-1941047988.html
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе - РИА Новости, 19.04.2024
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе
Серия взрывов прогремела в Одессе в пятницу на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:09
2024-04-19T14:35
в мире
одесса
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Одессе в пятницу на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении телеканала. Позднее телеканал сообщил о новых взрывах в городе. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в восьми областях Украины объявлена воздушная тревога: в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, одесса, украина
В мире, Одесса, Украина, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе

"Общественное": в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Одессе в пятницу на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
«
"В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении телеканала.
Позднее телеканал сообщил о новых взрывах в городе.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в восьми областях Украины объявлена воздушная тревога: в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской.
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