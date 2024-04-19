https://ria.ru/20240419/vzryvy-1941047988.html

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе - РИА Новости, 19.04.2024

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе

Серия взрывов прогремела в Одессе в пятницу на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:09

2024-04-19T14:09

2024-04-19T14:35

в мире

одесса

украина

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_39:0:2748:1524_1920x0_80_0_0_09c02a82fbbf19a89fd3bf7fe4660357.jpg

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Одессе в пятницу на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении телеканала. Позднее телеканал сообщил о новых взрывах в городе. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в восьми областях Украины объявлена воздушная тревога: в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, одесса, украина